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США не будут предъявлять Ассанжу новые обвинения - СМИ

Понедельник, 3 июня 2019, 06:34

Минюст США решил не предъявлять новых обвинений основателю WikilLeaks Джулиану Ассанжу за его роль в обнародовании засекреченных документов ЦРУ.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, Минюст США вынужден пойти на такой шаг из-за нескольких факторов.

"Во-первых, законодательство по вопросам экстрадиции требует предъявлять обвинения в течение 60 дней с момента первого выдвинутого обвинения. Власти США в марте 2019-го обвинили Ассанжа в том, что он помог экс-аналитику военной разведки Соединенных Штатов взломать компьютеры с информацией о военных операциях США.

Во-вторых, обнародованные документы, объединенные под названием Vault-7, являются секретными. Поэтому судебные заседания, связанные с новыми обвинениями Ассанжу, несут угрозу для раскрытия еще более засекреченной информации ЦРУ", - утверждают источники газеты.

Само следствие никогда не признавало подлинность документов, обнародованных WikiLeaks.

Напомним:

  • Ранее Министерство юстиции США выдвинуло 17 новых обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его обвиняли в незаконной публикации секретных материалов и заговоре с целью компьютерного взлома.
  • 11 апреля основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как эквадорский суд отменил решение о предоставлении ему убежища.
  • 1 мая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа признали виновным в нарушении судебного предписания, в результате которого семь лет назад его выпустили под залог, что позволило ему впоследствии скрыться в посольстве Эквадора.
  • 47-летнего обвиняемого приговорили к 50 неделям тюремного заключения.

Темы: СШАшпионаж
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