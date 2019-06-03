США не будут предъявлять Ассанжу новые обвинения - СМИ

Минюст США решил не предъявлять новых обвинений основателю WikilLeaks Джулиану Ассанжу за его роль в обнародовании засекреченных документов ЦРУ.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, Минюст США вынужден пойти на такой шаг из-за нескольких факторов.

"Во-первых, законодательство по вопросам экстрадиции требует предъявлять обвинения в течение 60 дней с момента первого выдвинутого обвинения. Власти США в марте 2019-го обвинили Ассанжа в том, что он помог экс-аналитику военной разведки Соединенных Штатов взломать компьютеры с информацией о военных операциях США.

Во-вторых, обнародованные документы, объединенные под названием Vault-7, являются секретными. Поэтому судебные заседания, связанные с новыми обвинениями Ассанжу, несут угрозу для раскрытия еще более засекреченной информации ЦРУ", - утверждают источники газеты.

Само следствие никогда не признавало подлинность документов, обнародованных WikiLeaks.

Напомним: