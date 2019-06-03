США не будут предъявлять Ассанжу новые обвинения - СМИ
Минюст США решил не предъявлять новых обвинений основателю WikilLeaks Джулиану Ассанжу за его роль в обнародовании засекреченных документов ЦРУ.
Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, Минюст США вынужден пойти на такой шаг из-за нескольких факторов.
"Во-первых, законодательство по вопросам экстрадиции требует предъявлять обвинения в течение 60 дней с момента первого выдвинутого обвинения. Власти США в марте 2019-го обвинили Ассанжа в том, что он помог экс-аналитику военной разведки Соединенных Штатов взломать компьютеры с информацией о военных операциях США.
Во-вторых, обнародованные документы, объединенные под названием Vault-7, являются секретными. Поэтому судебные заседания, связанные с новыми обвинениями Ассанжу, несут угрозу для раскрытия еще более засекреченной информации ЦРУ", - утверждают источники газеты.
Само следствие никогда не признавало подлинность документов, обнародованных WikiLeaks.
Напомним:
- Ранее Министерство юстиции США выдвинуло 17 новых обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его обвиняли в незаконной публикации секретных материалов и заговоре с целью компьютерного взлома.
- 11 апреля основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как эквадорский суд отменил решение о предоставлении ему убежища.
- 1 мая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа признали виновным в нарушении судебного предписания, в результате которого семь лет назад его выпустили под залог, что позволило ему впоследствии скрыться в посольстве Эквадора.
- 47-летнего обвиняемого приговорили к 50 неделям тюремного заключения.
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