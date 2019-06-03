Канада временно закрыла посольство в Венесуэле

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд объявила о временном закрытии посольства страны в Венесуэле.

Об этом говорится в ее заявлении, обнародованном на сайте парламента.

По ее словам, "режим Мадуро сделал все, чтобы усложнить работу дипломатическим учреждениям других стран, особенно тем, кто выступает за восстановление демократии в Венесуэле".

"К сожалению, до конца этого месяца канадские дипломаты в Венесуэле больше не смогут работать из-за того, что режим Мадуро не продлил им аккредитацию.

Поэтому у нас не остается другого выбора, как временно приостановить свои действия в посольстве Канады в Венесуэле", - подчеркнула Фриланд.

"Несмотря на временное приостановление, Канада, вместе со своими партнерами в Группе Лима и международным сообществом, будет продолжать отстаивать права венесуэльского народа и полное возвращение к демократии в Венесуэле", - добавила она.

Министр отметила, что канадцы, которые находятся в Венесуэле, смогут обращаться в посольство Канады в Колумбии.

Напомним: