Канада временно закрыла посольство в Венесуэле

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Понедельник, 3 июня 2019, 07:38

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд объявила о временном закрытии посольства страны в Венесуэле.

Об этом говорится в ее заявлении, обнародованном на сайте парламента.

По ее словам, "режим Мадуро сделал все, чтобы усложнить работу дипломатическим учреждениям других стран, особенно тем, кто выступает за восстановление демократии в Венесуэле".

"К сожалению, до конца этого месяца канадские дипломаты в Венесуэле больше не смогут работать из-за того, что режим Мадуро не продлил им аккредитацию.

Поэтому у нас не остается другого выбора, как временно приостановить свои действия в посольстве Канады в Венесуэле", - подчеркнула Фриланд.

"Несмотря на временное приостановление, Канада, вместе со своими партнерами в Группе Лима и международным сообществом, будет продолжать отстаивать права венесуэльского народа и полное возвращение к демократии в Венесуэле", - добавила она.

Министр отметила, что канадцы, которые находятся в Венесуэле, смогут обращаться в посольство Канады в Колумбии.

Напомним:

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • На фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
  • В марте в Каракас прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
  • 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
  • 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
  • Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения Мадуро.
  • Позже Гуайдо заявил, что он не против военного вмешательства США в ситуацию в стране.

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Темы: Венесуэла Канада


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