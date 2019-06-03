РосСМИ пишут, что экономика Крыма растет быстрее регионов РФ

Российское издание РБК пишет, что экономика аннексированного Россией Крыма "вошла в число лидеров по росту всех пяти основных секторов" по сравнению с регионами Российской Федерации.

Такой вывод основывается на данных московского Института комплексных стратегических исследований за I квартал 2019 года.

Эксперты анализировали динамику выпуска в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, розничной торговле и секторе платных услуг населению.

"Совокупный рост пяти основных секторов экономики Республики Крым и Севастополя оказался самым быстрым среди регионов России. Регионов, где бы все сектора находились в зоне уверенного или умеренного роста, всего четыре – кроме Крыма и Севастополя в их число входят еще Пензенская и Сахалинская области, но в первых двух рост выше", – говорится в заметке.

Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в строительстве: прирост объема строительных работ в январе-марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Севастополе составил 70,9%, в Крыму – 20,7%.

Прирост выпуска в промышленном секторе в первом квартале в аннексированном Крыму составил 20,2%, в частности, в Севастополе – 5,2%.

Розничный товарооборот вырос в начале текущего года в Крыму на 2,9%, в Севастополе – на 2,8%.

Среди регионов РФ, продемонстрировавших высокие темпы роста, – Ленинградская область, Ингушетия и Чечня.

Наиболее тревожную ситуацию эксперты ИКСИ зафиксировали в Хабаровском крае, Тамбовской и Новгородской областях, а также в Карачаево-Черкесии: там наблюдался спад в четырех из пяти рассматриваемых секторов экономики.

Напомним