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РосСМИ пишут, что экономика Крыма растет быстрее регионов РФ

Понедельник, 3 июня 2019, 10:01

Российское издание РБК пишет, что экономика аннексированного Россией Крыма "вошла в число лидеров по росту всех пяти основных секторов" по сравнению с регионами Российской Федерации.

Такой вывод основывается на данных московского Института комплексных стратегических исследований за I квартал 2019 года.

Эксперты анализировали динамику выпуска в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, розничной торговле и секторе платных услуг населению.

 

"Совокупный рост пяти основных секторов экономики Республики Крым и Севастополя оказался самым быстрым среди регионов России. Регионов, где бы все сектора находились в зоне уверенного или умеренного роста, всего четыре – кроме Крыма и Севастополя в их число входят еще Пензенская и Сахалинская области, но в первых двух рост выше", – говорится в заметке.

Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в строительстве: прирост объема строительных работ в январе-марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Севастополе составил 70,9%, в Крыму – 20,7%.

Прирост выпуска в промышленном секторе в первом квартале в аннексированном Крыму составил 20,2%, в частности, в Севастополе – 5,2%.

Розничный товарооборот вырос в начале текущего года в Крыму на 2,9%, в Севастополе – на 2,8%.

Среди регионов РФ, продемонстрировавших высокие темпы роста, – Ленинградская область, Ингушетия и Чечня.

Наиболее тревожную ситуацию эксперты ИКСИ зафиксировали в Хабаровском крае, Тамбовской и Новгородской областях, а также в Карачаево-Черкесии: там наблюдался спад в четырех из пяти рассматриваемых секторов экономики.

Напомним

  • Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года, воспользовавшись сменой власти в Украине и прикрывшись незаконным референдумом, который не признает ни Украина, ни цивилизованный мир.
  • Украина после аннексии прекратила транспортное сообщение с полуостровом, перестала поставлять электричество и воду в Крым.
  • Россия же построила так называемый Керченский мост со своей территории на полуостров.

Темы: КрыманнексияРосcияэкономика
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