Парубий хочет за лето принять избирательный кодекс про открытые списки

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий ожидает, что парламентарии во время летней сессии смогут принять избирательный кодекс, предусматривающий введение открытых списков.

Об этом он сказал во время согласительного совета 3 июня.

"В четверг после обеда рекомендуется, чтобы мы зашли в рассмотрение проекта избирательного кодекса 31121", - сказал Парубий.

Он назвал этот кодекс одним из "самых больших законопроектов, который рассматривали за время своей каденции" и добавил, что рассчитывает, что в четверг депутаты смогут начать "профессиональное и компетентное обсуждение".

"Я надеюсь и верю, что этот масштаб работы Верховная Рада сможет провести, и мы сможем еще на летней сессии принять избирательный кодекс с открытыми списками", - подытожил Парубий.

Напомним: