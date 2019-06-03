Парубий хочет за лето принять избирательный кодекс про открытые списки

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Понедельник, 3 июня 2019, 11:30

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий ожидает, что парламентарии во время летней сессии смогут принять избирательный кодекс, предусматривающий введение открытых списков.

Об этом он сказал во время согласительного совета 3 июня.

"В четверг после обеда рекомендуется, чтобы мы зашли в рассмотрение проекта избирательного кодекса 31121", - сказал Парубий.

Он назвал этот кодекс одним из "самых больших законопроектов, который рассматривали за время своей каденции" и добавил, что рассчитывает, что в четверг депутаты смогут начать "профессиональное и компетентное обсуждение".

"Я надеюсь и верю, что этот масштаб работы Верховная Рада сможет провести, и мы сможем еще на летней сессии принять избирательный кодекс с открытыми списками", - подытожил Парубий.

Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля 2019 года.
  • Президент Владимир Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрей Парубий о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.
  • Он просил его созвать для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов – отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.
  • Однако Верховная Рада провалила законы Зеленского о выборах – их даже не внесли в повестку.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Парубий законодательство виборы


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