Парубий хочет за лето принять избирательный кодекс про открытые списки
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий ожидает, что парламентарии во время летней сессии смогут принять избирательный кодекс, предусматривающий введение открытых списков.
Об этом он сказал во время согласительного совета 3 июня.
"В четверг после обеда рекомендуется, чтобы мы зашли в рассмотрение проекта избирательного кодекса 31121", - сказал Парубий.
Он назвал этот кодекс одним из "самых больших законопроектов, который рассматривали за время своей каденции" и добавил, что рассчитывает, что в четверг депутаты смогут начать "профессиональное и компетентное обсуждение".
"Я надеюсь и верю, что этот масштаб работы Верховная Рада сможет провести, и мы сможем еще на летней сессии принять избирательный кодекс с открытыми списками", - подытожил Парубий.
Напомним:
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля 2019 года.
- Президент Владимир Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрей Парубий о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.
- Он просил его созвать для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов – отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.
- Однако Верховная Рада провалила законы Зеленского о выборах – их даже не внесли в повестку.