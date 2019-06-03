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Зеркаль: РФ пытается извратить дело в Международном суде ООН

Понедельник, 3 июня 2019, 11:31

Возражения Российской Федерации по иску Украины в Международный суд ООН направлены на то, чтобы запутать и исказить дело.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает "Европейская правда".

"РФ пытается манипулировать судом и вместо вопросов юрисдикции, рассматривать дело по существу на собственных условиях. Как я уже отмечала, это – самая большая опасность и ловушка. РФ пытается сказать Суду: забудьте о тысячах страниц доказательств, посмотрите только на несколько фактов, которые отобрала Россия", – написала она в Facebook.

Зекраль пояснила, что, по мнению РФ, Суд не имеет юрисдикции рассматривать заявления Украины об агрессии, неправомерной оккупации, откровенных нарушениях Устава ООН, а потому Украина стремится обойти эти ограничения юрисдикции и искусственно пытается втиснуть упомянутые нарушения в юрисдикцию двух конвенций

РФ также считает, что нет никаких нарушений, о которых заявляет Украина, не существует никакого терроризма, финансирования, никаких преследований.

"Это самая опасная часть. С одной стороны, Россия пытается извратить всею доказательную базу. Как в советской эстрадной репризе: "Здесь играем, здесь не играем, здесь пятно – рыбу заворачивали". С другой, пытается буквально изменить тексты конвенций, требуя их читать так , чтобы действия России не попадали под их действие", – отметила Зеркаль.

Россия также заявляет, что Украина вела себя недобросовестно в попытках мирного урегулирования спора перед тем как обратиться в Суд.

"Здесь мастерство называть белое черным достигает апогея. Эти манипуляции построены очень ловко. И в письменных документах и ​​выступлениях адвокатов Российской Федерации много сложной аргументации. Но даже простого взгляда на структуру этих аргументов достаточно, чтобы понять их ошибочность", – отметила заместитель главы МИД.

Украина в январе подала свои письменные объяснения на более чем 200 страницах, в которых объяснила ошибочность позиции РФ.

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Темы: РосcиясудМИД
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