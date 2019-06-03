Геращенко резко ответила Тимошенко на "чистый лист с Россией"

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко возмутилась заявлением лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко о необходимости начать переговоры с Россией с чистого листа, поскольку Минские договоренности зашли в тупик.

Об этом она сказала на заседании согласительного совета 3 июня.

"Я думаю, не только я с удивлением услышала только что, что нас призывают к чистому листу с человеком, который поставил 1 марта 2014 года на голосование вопрос о введении войск в Украину и, по-моему, является военным преступником, причастным к тому, что у нас отобрали Крым и часть Донбасса (речь о спикере Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко – ред.)", - сказала Геращенко и очень выразительно посмотрела на Тимошенко.

Она напомнила, что Матвиенко находится в санкционных списках ЕС, более того, есть решение Верховной Рады о незаконности выборов в Госдуму России, потому что они проходили и в оккупированном Крыму.

"Хочу напомнить, что за это решение голосовали, в том числе, народные депутаты фракции, лидер которой сейчас цитирует нам преступницу, которая голосовала за ввод войск в Украину", - сказала вице-спикер Рады.

На это Тимошенко хотела что-то ответить, но Геращенко ответила довольно резко:

"Я бы просила меня не перебивать и не пробовать меня унижать. Понимаю, что начался кастинг на должность премьер-министра, но не надо унижать свое человеческое достоинство в этом кастинге, а меня вам унизить не удастся".

"Теперь в отношении Минска. Вы знаете, те люди, которые призывают с чистого листа с Россией начать переговоры, они меньше всего хотят, чтобы там были Минские соглашения. Потому что минус Минские соглашения, это минус санкции", - добавила Геращенко.

Она напомнила, что благодаря работе в минских группах удалось освободить более 150 заложников Кремля, а с начала войны найти тела или освободить более 3 тысяч человек.

"Даже если бы нам удалось освободить одного человека, то это уже была бы большая радость. Это трудно понять людям, которые никоим образом никогда не были к этому причастны", - отрезала Геращенко.

Она признает, что Минский процесс находится в серьезной стагнации.

"Но точно не через украинскую переговорную позицию. И когда здесь сегодня пытаются унизить Украину – это очень неправильно", - возмутилась вице-спикер.

Геращенко добавила, что, несмотря на оппозиционность к новому президенту Владимиру Зеленскому, она всегда будет помогать "вытащить каждого человека".

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