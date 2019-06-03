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Киев заполонили яркие бабочки

Понедельник, 3 июня 2019, 13:31

В Киеве в первые дни июня появилось огромное количество бабочек, в частности, солнцевиков чертополоховых.

В Министерстве экологии и природных ресурсов засилье этих насекомых объясняют их миграцией на север. 

 
Фото Larisa Prokopova с Facebook

"На днях киевляне наблюдали феерию бабочек и многие не могли объяснить это явление. На самом деле вы увидели, на латинском языке Vanessa cardui. А еще эту бабочку в Украине иногда называют чертополоховка", - говорится в сообщении.

Эти яркие бабочки относятся к мигрирующему виду. И перелетают из Северной Африки на север, чтобы осенью снова вернуться в Африку.

"Во время миграции скорость перемещения бабочек может достигать до 50 км/ч. И за сутки пролетают до 500 км", - отметили в Минприроды.

Сообщается, что эти бабочки зимуют где-то на севере Африки или на Ближнем Востоке, где откладывают яйца.

"Когда из яиц вылупляется гусеница, которая впоследствии превращается в куколку, и с которой весной вырастает новая бабочка, то чертополоховки нового поколения снова собираются в стаи и, по неизвестному человеческой науке зову природы, возвращаются за несколько тысяч километров в Украину и другие, даже северные страны Европы", - сообщают в Минприроды.

В северной Европе тоже выводятся новые поколения солнцевиков, которые тоже мигрируют.

"Кроме солнцевика чертополохового, сезонная миграция зовет в дорогу еще один вид солнцевиков, которые водятся в Украине. Это – солнцевик адмирал (Vanessa atalanta), в окрасе которого больше черного цвета", - подытожили в Минприроды.

 
Фото Валерій Корнєєв с Facebook

Пользователи соцсети Facebook сообщают, что наблюдают феерию бабочек по всей Украине.

Напомним: 

  • Подобное явление киевляне наблюдали и в прошлом году.

Украинская правда

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Темы: экологияКиев
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