Абитуриенты из ОРДЛО и Крыма могут поступить упрощенно: открыты центры

3 июня по всей Украине начали работу образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", в которых жители оккупированных территорий могут вступить в украинские вузы и профтехи по упрощенной процедуре – без ВНО, украинского паспорта и аттестата.

Они будут работать до 27 сентября, сообщает Министерство образования и науки.

В перемещенном Таврическом национальном университете, где открылись сразу два центра – и "Донбасс-Украина", и "Крым-Украина" – заместитель министра образования и науки Юрий Рашкевич провел пресс-конференцию по этому поводу.

"Образовательные центры работают в Украине с 2016 года. За это время количество студентов, которые воспользовались процедурой упрощенного вступления, существенно увеличилось. К примеру, в 2016-м таких поступающих было меньше 1000, тогда как сейчас их уже почти 2000", – отметил он.

"Поступив через образовательный центр, жители Донбасса и Крыма смогут получить диплом, который будут признавать в Украине и мире", – заявил Рашкевич.

"В целом же мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше поступающих из Крыма и Донбасса учились в украинских вузах и учреждениях профобразования. И мы делаем все возможное, чтобы упростить условия для вступления таких абитуриентов. Надеемся, что в этом году количество таких абитуриентов будет еще больше", – добавил он.

Центры "Крым-Украина" открылись на базе 35 учреждений высшего образования в 8 регионах: Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и городе Киеве.

Центры "Донбасс-Украина" действуют на базе более 40 вузов – перемещенных из зоны ООС или тех, которые расположены на подконтрольной Украины территории Луганской и Донецкой областей. Это города, Бахмут, Винница, Днепр, Краматорск, Кременная, Кривой Рог, Константиновка, Покровск, Лиман, Лисичанск, Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Славянск, Торецк.

Перечень центров с адресами и контактной информацией размещен на сайте МОН в разделе "Жителям Донбасса и Крыма".

Для упрощенного поступления нужно:

- обратиться к образовательный центр;

- подать заявление и заполнить образовательную декларацию;

- сдать 3 вступительных экзамена: украинский язык, историю Украины и профильный предмет (или творческий конкурс);

- получить в школе, закрепленной за ОЦ, временную справку, которую в течение трех месяцев надо заменить на документ об образовании государственного образца.

Подробные инструкции можно найти на сайте МОН.

"Через образовательные центры можно поступить без результатов ВНО, украинского паспорта и аттестата. Однако если поступающий имеет украинский аттестат или сдал ВНО, но по ряду причин хочет воспользоваться упрощенной процедурой вступления, то он может это сделать", – отметила начальник главного управления высшего образования МОН Светлана Кретович.

"То есть в образовательные центры можно обращаться как без результатов ВНО и украинского аттестата, так и с ними", – добавила она.

Кретович уточнила, что для безопасности поступающих с оккупированных территорий в приказах о зачислении их фамилии обязательно шифруются.

МОН уточняет, что для вступления в бюджет нужно подать документы вовремя:

- на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления) – до 19 июля;

- на младшего специалиста на базе 11-ти классов – до 29 июля;

- на младшего специалиста на базе 9-ти классов – до 13 июля.

До 26 сентября абитуриенты с оккупированных территорий также могут "поступить на контракт и сразу после зачисления написать заявление о переводе на бюджет".