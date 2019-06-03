Летнюю жару охладят дожди с грозами 

Атмосферный фронт и теплая воздушная масса станет причиной теплой погоды и кратковременных дождей с грозами в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет "Интерфакс-Украина".

В частности, прогнозируются кратковременные дожди, грозы, лишь ночью в северных и большинстве западных областей – без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем в центральных и южных областях местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, в западных областях 21-26°.

В Киеве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

Во вторник синоптики прогнозируют в южных и центральных областях кратковременные грозовые дожди, в отдельных пунктах град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, в южных областях до 21°; днем 24-29°, в западных областях 22-27°.

В Киеве 5 июня местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.