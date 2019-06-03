Зеленский назначил своего представителя в Конституционном суде

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Понедельник, 3 июня 2019, 15:18

Президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Конституционном суде юриста Федора Вениславского.

Указ от 3 июня обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Конституционном суде Украины", – идет речь в документе.

 

Вениславский является доцентом кафедры конституционного права Украины Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого".

Украинская правда

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Темы: Зеленский КС


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