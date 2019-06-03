Порошенко решил поучить Зеленского, как правильно ездить в Брюссель

Бывший президент Петр Порошенко через видеозапись, опубликованную в соцсети, напомнил теперешнему главе государства Владимиру Зеленскому о важности его первого визита в Брюссель и о том, чего там не следует делать.

Соответствующее видео он выложил в Facebook.

Порошенко назвал этот визит "очень важным и символическим событием".

Во-первых, экс-президент призвал Зеленского не повторять практику Виктора Януковича, который вел "много разговоров о евроинтеграции, а мы не только топтались на месте, а возвращались обратно в Российскую империю".

Порошенко попросил нового президента реализовать те направления и наработки, которые были ранее достигнутые им самим.

"Речь идет о 4 союзах Украины и ЕС", - заявил он и объяснил, что это - энергетический, цифровой, таможенный союзы и вопрос НАТО.

Что касается последнего, то Порошенко подчеркнул важность включения в декабрьский саммит НАТО украинского вопроса, то есть предоставления Украине плана действий по членству в Альянсе.

В этом контексте он вспомнил о своей новой партии "Европейская солидарность" и заявил, что для нее этот вопрос чрезвычайно важен и его политическая сила будет за него "бороться".

"День завтра важный, и я желаю успеха и Украине, и президенту", - подытожил Порошенко.

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Напомним:

4-5 июня состоится рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.

Евгений Кизилов, УП