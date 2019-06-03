Зеленский пообещал наказание для виновных в смерти 5-летнего Кирилла

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Понедельник, 3 июня 2019, 22:29

Президент Владимир Зеленский обещает, что сделает все, чтобы полицейские, виновные в смерти 5-летнего мальчика Кирилла, были за это наказаны.

Об этом он написал в Facebook.

"К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости", - говорит президент.

"Никаких поблажек. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком", - подчеркнул он.

Напомним:

  • 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области 5-летнему мальчику.
  • Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.
  • Двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого , которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщено о подозрении.
  • 3 июня под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили мальчика.

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Темы: полиция Зеленский дети убийство


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