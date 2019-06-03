Зеленский пообещал наказание для виновных в смерти 5-летнего Кирилла

Президент Владимир Зеленский обещает, что сделает все, чтобы полицейские, виновные в смерти 5-летнего мальчика Кирилла, были за это наказаны.

Об этом он написал в Facebook.

"К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости", - говорит президент.

"Никаких поблажек. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком", - подчеркнул он.

Напомним: