Зеленский пообещал наказание для виновных в смерти 5-летнего Кирилла
Понедельник, 3 июня 2019, 22:29
Президент Владимир Зеленский обещает, что сделает все, чтобы полицейские, виновные в смерти 5-летнего мальчика Кирилла, были за это наказаны.
Об этом он написал в Facebook.
"К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости", - говорит президент.
"Никаких поблажек. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком", - подчеркнул он.
Напомним:
- 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области 5-летнему мальчику.
- Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.
- Двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого , которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщено о подозрении.
- 3 июня под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили мальчика.
Украинская правда