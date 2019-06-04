Украина впервые получила своего менеджера в Facebook

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Вторник, 4 июня 2019, 06:08

Екатерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook выбрала ее на должность менеджера по публичной политике в Украине.

Об этом сообщил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин в Facebook.

"Екатерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook официально выбрала ее на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве. Необходимо сказать, что мы ждали этого много лет", - написал он.

Золотухин добавил, что в Министерстве информационной политики считают, что это лучший выбор, который могли сделать в компании.

По словам Золотухина, Крук - известная експертка по вопросам информационного пространства, спикер всех актуальных конференций по дезинформации последних лет, принципиальный и честный человек.

"Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится. Со своей стороны желаем успехов, сил и вдохновения и обещаем поддержать во всех делах, которые будут делаться в интересах Украины. Особенно в тяжелые времена неопределенности для социальных сетей", - написал заместитель министра информации.

Ранее в Facebook не было менеджера по публичной политике по Украине. О намерениях назначить его стало известно в октябре 2018 года.

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Темы: facebook


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