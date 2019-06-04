Лутковская заменит Геращенко в украинской делегации ТКГ в Минске

Экс-уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы в Трехсторонний контактной группе в Минске.

Эту информацию Валерия Лутковская подтвердила в комментарии Громадскому радио.

"Я была на совещании президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе президента Кучмы и, собственно, отвечать за гуманитарные вопросы", - сказала Лутковская.

Раньше загуманитарные вопросы в Трехсторонний контактной группе отвечала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Валерия Лутковская с 24 апреля 2012 по 28 апреля 2017 занимала должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Сейчас она программная директор Украинского института по правам человека.

Напомним:

3 июня президент Владимир Зеленский на встрече с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.

Леонид Кучма представлял Киев в ТКГ в 2014-2018 годах. В прошлом году в сентябре завершил работу в группе.