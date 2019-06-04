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Лутковская заменит Геращенко в украинской делегации ТКГ в Минске

Вторник, 4 июня 2019, 07:16

Экс-уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы в Трехсторонний контактной группе в Минске.

Эту информацию Валерия Лутковская подтвердила в комментарии Громадскому радио.

"Я была на совещании президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе президента Кучмы и, собственно, отвечать за гуманитарные вопросы", - сказала Лутковская.

Раньше  загуманитарные вопросы в Трехсторонний контактной группе отвечала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Валерия Лутковская с 24 апреля 2012 по 28 апреля 2017 занимала должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Сейчас она программная директор Украинского института по правам человека.

Напомним:

  • 3 июня президент Владимир Зеленский на встрече с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.
  • Леонид Кучма представлял Киев в ТКГ в 2014-2018 годах. В прошлом году в сентябре завершил работу в группе.
  • Ирина Геращенко 16 мая сообщила, что написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, представителя Украины в гуманитарной подгруппе.
  • 19 мая Евгений Марчук сообщил о прекращении своей деятельности в Минском процессе.

Темы: Минские соглашения
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