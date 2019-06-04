Война на востоке: 13 обстрелов за сутки, враг применяет запрещенные минометы

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Вторник, 4 июня 2019, 07:45

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • трижды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Верхнеторецкое - из минометов калибров 120 мм и 82 мм;
  • вблизи города Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
  • в районе населенного пункта Каменка - из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов;
  • трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Новотроицкое - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи села Водяное - из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза:

  • вблизи города Попасная - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе населенного пункта Новозвановка - из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Военные сообщили, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 3 июня один оккупант был ранен.

По состоянию на 7:00 4 июня враг дважды обстрелял украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

  • вблизи города Авдеевка - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Опытное - из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Как отмечается, на каждый обстрел противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

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Темы: ООС боевые действия


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