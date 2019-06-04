Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Война на востоке: 13 обстрелов за сутки, враг применяет запрещенные минометы

Вторник, 4 июня 2019, 07:45

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • трижды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Верхнеторецкое - из минометов калибров 120 мм и 82 мм;
  • вблизи города Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
  • в районе населенного пункта Каменка - из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов;
  • трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Новотроицкое - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи села Водяное - из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза:

  • вблизи города Попасная - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе населенного пункта Новозвановка - из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Военные сообщили, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 3 июня один оккупант был ранен.

По состоянию на 7:00 4 июня враг дважды обстрелял украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

  • вблизи города Авдеевка - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Опытное - из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Как отмечается, на каждый обстрел противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: