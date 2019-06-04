Во вторник Украину накроют грозы и град

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Вторник, 4 июня 2019, 08:37

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий по всей территории Украины 4 июня.

Об этом сообщает сайт службы.

"По данным Укргидрометцентра, 4 июня в большинстве областей грозы, днем в центральных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении. 

 
Скриншот с meteo.gov.ua

Украинская правда

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Темы: погода


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