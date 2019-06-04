Рейдеры отжали гранитный карьер и требовали за его возвращение 10 млн

Правоохранители задержали группу лиц из числа криминала и работников Госгеонедра, которые требовали с предпринимателя более 400 тысяч долларов за прекращение "давления на бизнес".

Об этом 4 июня сообщает генеральный прокурор Юрий Луценко.

Отмечается, что задержали 4 злоумышленников еще 3 июня.

Мошенники вымогали у директора двух гранитных карьеров 390 тысяч долларов (10 млн грн) за возвращение бизнеса и 25 тысяч долларов за решение вопросов с работниками Госгеонедра.

Злоумышленники утверждали, что отдадут деньги служащим Государственной службы геологии и недр и правоохранителям за составление положительного акта проверки одного из карьеров, обновления лицензии на добычу недр и несовершение "давления на бизнес".

Задержанным, а также должностным лицам органа контроля сообщат о подозрении по ч. 3 ст.206-2, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст.190 УК Украины с избранием меры пресечения.

В пресс-службе ГБР сообщили, что в связи с делом было проведено 10 обысков в Киеве и двух областях.

"Один - неотложный в помещении отделения "Приватбанка", где рейдеры получили деньги", - говорится в сообщении.

Также был проведен обыск у главы Госгеонедр, а также в центральном межрегиональном отделе департамента государственного геологического контроля госслужбы геологии и недр Украины.

К реализации производства задействовали более 70 правоохранителей.