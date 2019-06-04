Рейдеры отжали гранитный карьер и требовали за его возвращение 10 млн

5841 просмотр
Вторник, 4 июня 2019, 10:56

Правоохранители задержали группу лиц из числа криминала и работников Госгеонедра, которые требовали с предпринимателя более 400 тысяч долларов за прекращение "давления на бизнес".

Об этом 4 июня сообщает генеральный прокурор Юрий Луценко.

Отмечается, что задержали 4 злоумышленников еще 3 июня.

Мошенники вымогали у директора двух гранитных карьеров 390 тысяч долларов (10 млн грн) за возвращение бизнеса и 25 тысяч долларов за решение вопросов с работниками Госгеонедра.

Злоумышленники утверждали, что отдадут деньги служащим Государственной службы геологии и недр и правоохранителям за составление положительного акта проверки одного из карьеров, обновления лицензии на добычу недр и несовершение "давления на бизнес".

 

Задержанным, а также должностным лицам органа контроля сообщат о подозрении по ч. 3 ст.206-2, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст.190 УК Украины с избранием меры пресечения.

 

В пресс-службе ГБР сообщили, что в связи с делом было проведено 10 обысков в Киеве и двух областях.

"Один - неотложный в помещении отделения "Приватбанка", где рейдеры получили деньги", - говорится в сообщении.

Также был проведен обыск у главы Госгеонедр, а также в центральном межрегиональном отделе департамента государственного геологического контроля госслужбы геологии и недр Украины.

К реализации производства задействовали более 70 правоохранителей.

 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: рейдерство ГБР деньги полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Луценко заявил о рейдерской атаке на 18-тысячный город 1 июня 2019, 12:38
ГПУ: Депутат захватил агрокомплекс, который принадлежал добровольцу АТО с США 15 мая 2019, 15:49
Винница: полиция задержала 50 человек, которые захватили завод 14 мая 2019, 02:53
Все новости
Главные новости
Из-за убийства ребенка патрульными в Раду зовут Авакова, Князева и Трубу
Вакарчук хочет законодательно урегулировать отношения с РФ
Первый заместитель главы АП рассказал, как работается Зеленскому
УИНП ответил Зеленскому: памятник Жукову должен был быть снесен, правовой коллизии нет
Все новости
18+

10 мифов о сексе, в которые вы до сих пор верите

улыбнитесь!

10 путей, которыми ваш кот говорит "я тебя люблю"

Опыт

История семейного врача, который успел поработать в Африке, Казахстане и России

Поиск по сайту
Архив
Весь архів