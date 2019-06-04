Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рейдеры отжали гранитный карьер и требовали за его возвращение 10 млн

Вторник, 4 июня 2019, 10:56

Правоохранители задержали группу лиц из числа криминала и работников Госгеонедра, которые требовали с предпринимателя более 400 тысяч долларов за прекращение "давления на бизнес".

Об этом 4 июня сообщает генеральный прокурор Юрий Луценко.

Отмечается, что задержали 4 злоумышленников еще 3 июня.

Мошенники вымогали у директора двух гранитных карьеров 390 тысяч долларов (10 млн грн) за возвращение бизнеса и 25 тысяч долларов за решение вопросов с работниками Госгеонедра.

Злоумышленники утверждали, что отдадут деньги служащим Государственной службы геологии и недр и правоохранителям за составление положительного акта проверки одного из карьеров, обновления лицензии на добычу недр и несовершение "давления на бизнес".

 

Задержанным, а также должностным лицам органа контроля сообщат о подозрении по ч. 3 ст.206-2, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст.190 УК Украины с избранием меры пресечения.

 

В пресс-службе ГБР сообщили, что в связи с делом было проведено 10 обысков в Киеве и двух областях.

"Один - неотложный в помещении отделения "Приватбанка", где рейдеры получили деньги", - говорится в сообщении.

Также был проведен обыск у главы Госгеонедр, а также в центральном межрегиональном отделе департамента государственного геологического контроля госслужбы геологии и недр Украины.

К реализации производства задействовали более 70 правоохранителей.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: рейдерствоГБРденьгиполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
рейдерство
Захват земли на Одесчине: жену депутата выпустили из СИЗО под домашний арест
Депутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ
С обысками пришли в "Киевводоканал": дело о рейдерстве
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: