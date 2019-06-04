Пресс-секретарь Зеленского обещает журналистам много общения

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявляет, что действующий глава государства может стать самым открытым президентом в истории Украины и обещает журналистам "частое общение".

Об этом она рассказала в интервью изданию "Йод.Медиа", которое возглавляет директор по развитию студии "Квартал 95" и ныне спикер "Команды Зеленского" Ирина Победоносцева.

"Владимир хочет сделать как можно более эффективной свою пятилетку, потому что она у него будет одна. Для того чтобы быть открытым к медиа, у президента будет пресс-секретарь, который будет транслировать позицию Владимира Зеленского и объяснять взгляд на события, которые происходят", - рассказала Мендель о своих обязанностях.

По ее словам, предыдущие спикеры или пресс-секретари пользовались преимущественно социальными сетями или проводили встречи off the records.

"Мы планируем изменить это. У Владимира Зеленского есть все шансы стать самым открытым президентом в истории Украины", - сказала Мендель, добавив, что у нее есть видение, как этого достичь.

"Есть. Это не мои идеи, а есть команда, которая нарабатывает видение. Сто процентов, журналисты могут ожидать частое общение и брифинги", - пообещала представитель Зеленского.

Она рассказала, что ее предшественник Святослав Цеголко ни разу не взял трубку, когда она ему звонила.

"Хотя я звонила и как представитель Интера, и как представитель 112-го, и как представитель Тhe New York Times, и как представитель Всемирного банка. Он никогда не брал трубку. Я постараюсь ее брать", - дала еще одно обещание Мендель.

По ее словам, идея открытости спикера идет от Зеленского, мол, в последние годы политики часто перерезали ленточки на камеру, потому что "кого узнают, за того и голосуют", но действующий президент всю жизнь был на телевидении, и не нуждается в том, чтобы быть "героем телевидения".

"Поэтому я буду в его команде инструментом для общения с медиа", - пояснила пресс-секретарь.

Она также добавила, что ей бы хотелось работать так, как это делают в Белом доме.

"Это является примером того, как открыто ведется коммуникация, насколько налажены контакты, но я не могу сказать, что нынешний или бывший пресс-секретарь Белого дома является моим кумиром. Я не делаю себе золотых телят", - подытожила Мендель.

Напомним: