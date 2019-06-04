МИД: в случае возвращения РФ в ПАСЕ Украина откорректирует отношение к Ассамблее

1340 просмотров
Вторник, 4 июня 2019, 11:58

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что в случае возвращения российской делегации к работе в ПАСЕ Украина пересмотрит свое отношение к Ассамблее.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боднар рассказал в понедельник в эфире "Українського радіо".

Боднар отметил, что возвращение России в ПАСЕ несет в себе угрозу подрыва доверия к этой организации.

"В данном случае с нашей стороны, скорее всего, будет коррекция отношения к этой организации, поскольку мы считали, что Совет Европы должен обеспечивать прежде всего соблюдение прав человека и основных положений функционирования демократии. К сожалению, Россия этого не делает, и западные страны ей это прощают", - сказал он.

Заместитель министра также отметил, что в МИД готовы к решению об изменении правил ПАСЕ.

"Мы были готовы к этому решению, поскольку во время голосования несколько недель назад мы голосовали против и призвали наших международных партнеров привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления. В данном случае голосование состоялось не так, как мы того хотели", - сказал он.

Накануне регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.

Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.

Ранее украинские правозащитники предостерегли от принятия этой резолюции и безусловного возвращения российской делегации в ПАСЕ, поскольку Россия полностью пренебрегает требованиями организации.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: МИД Украина Росcия ПАСЕ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеркаль: РФ пытается извратить дело в Международном суде ООН 3 июня 2019, 11:31
МИД требует от дружественных стран давить на РФ в отношении моряков 1 июня 2019, 22:08
В МИД призвали отказаться от слова "миротворцы" в официальных документах 30 мая 2019, 17:48
Все новости
Главные новости
Суд арестовал одного из подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика
Из-за убийства ребенка патрульными в Раду зовут Авакова, Князева и Трубу
Вакарчук хочет законодательно урегулировать отношения с РФ
Первый заместитель главы АП рассказал, как работается Зеленскому
Все новости
мнение

Грудное молоко может предоставлять пожизненный иммунитет

еда

Стоит ли есть жирные молочные продукты

психология

Как попросить прибавку к зарплате

Поиск по сайту
Архив
Весь архів