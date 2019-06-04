Зеленский выразил соболезнования президенту Израиля

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Вторник, 4 июня 2019, 12:12

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью жены президента Израиля Реувена Ривлина - Нехамы.

Об этом говорится в сообщении от 4 июня в микроблоге Twitter.

"С огромным сожалением узнал о смерти жены президента Израиля Реувена Ривлина - Нехамы, которая родилась в семье выходцев из Украины. От имени украинского народа выражаю израильскому коллеге глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой ", - говорится в твите главы государства.

73-летняя супруга президента Израиля Нехама Ривлин скончалась 4 июня, спустя несколько месяцев после пересадки донорского легкого (страдала фиброзом легких).

Украинская правда

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Темы: Зеленский Израиль


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