Зеленский выразил соболезнования президенту Израиля

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью жены президента Израиля Реувена Ривлина - Нехамы.

Об этом говорится в сообщении от 4 июня в микроблоге Twitter.

"С огромным сожалением узнал о смерти жены президента Израиля Реувена Ривлина - Нехамы, которая родилась в семье выходцев из Украины. От имени украинского народа выражаю израильскому коллеге глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой ", - говорится в твите главы государства.

З величезним сумом дізнався про смерть дружини президента Ізраїлю Реувена Рівліна – Нехами, яка народилася в сім’ї вихідців з України. Від імені українського народу висловлюю ізраїльському колезі глибокі співчуття у зв'язку з непоправною втратою. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 4 червня 2019 р.

73-летняя супруга президента Израиля Нехама Ривлин скончалась 4 июня, спустя несколько месяцев после пересадки донорского легкого (страдала фиброзом легких).