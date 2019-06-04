Хакерское дело: гражданин Украины предстал перед судом в США

Экстрадированный из Испании гражданин Украины Андрей Колпаков 3 июня предстал перед федеральным судом в американском Сиэтле.

Его обвиняют в массированной хакерской атаке на рестораны, казино и другие предприятия, сообщает "Радио Свобода".

Колпаков не признал себя виновным по обвинению в хакерстве, мошенничестве и краже личных данных.

Предъявление официальных обвинений ожидается на следующем судебном заседании 10 июня.

Напомним: