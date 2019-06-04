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Хакерское дело: гражданин Украины предстал перед судом в США

Вторник, 4 июня 2019, 12:22

Экстрадированный из Испании гражданин Украины Андрей Колпаков 3 июня предстал перед федеральным судом в американском Сиэтле.

Его обвиняют в массированной хакерской атаке на рестораны, казино и другие предприятия, сообщает "Радио Свобода".

Колпаков не признал себя виновным по обвинению в хакерстве, мошенничестве и краже личных данных.

Предъявление официальных обвинений ожидается на следующем судебном заседании 10 июня.

Напомним:

  • В августе 2018 года Андрея Колпакова арестовали в США вместе с двумя другими украинцами, обвиняемыми в участии в деятельности хакерской группы FIN7.
  • По данным властей США, эта группа похитила данные порядка 15 миллионов кредитных и дебетовых карт компаний Chipotle и Arby.
  • ФБР утверждает, что похищенные карты часто продавались на подпольных рынках.
  • Второй фигурант этого расследования, Федор Гладырь, был экстрадирован из Германии в 2018 году и предстал перед судом осенью прошлого года.
  • Третий мужчина, Дмитрий Федоров, в Польше ожидает экстрадиции в США.

Темы: хакерыСША
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