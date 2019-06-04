В столкновении маршруток пострадали 26 человек, трое – в реанимации

9395 просмотров
Вторник, 4 июня 2019, 12:37

В столкновении маршрутных такси в городе Боярка Киевской области пострадали 26 человек, трое из них – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 10:00 утра в городе Боярка на перекрестке улиц Независимости и Богдана Хмельницкого.

 

По предварительным данным, сначала произошло столкновение маршрутного автобуса "Мерседес", продолжая движение по второстепенной дороге "зацепил" автомобиль "Шкода". После чего автотранспорт занесло на главную дорогу, где произошло столкновение с маршрутным автобусом "Богдан".

По предварительным данным, в результате ДТП 26 человек получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы. Трое из них в тяжелом состоянии и находятся в реанимационном отделении.

 

Водителя автобуса "Мерседес" задержали правоохранители.

Маршрутный автобус "Мерседес" изъяли и поместили на площадку временного содержания.

По данному факту работники Следственного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения водителю и избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ДТП Киевская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киеве автомобиль сбил лося 31 мая 2019, 12:05
Бригада "Укрэнерго" попала в ДТП, четверо погибших 30 мая 2019, 23:03
На Днепропетровщине произошло ДТП с участием фуры и микроавтобуса, пострадали дети 29 мая 2019, 01:42
Все новости
Главные новости
Убийство ребенка: Суд арестовал второго подозреваемого
В столкновении маршруток пострадали 26 человек, трое – в реанимации
Суд арестовал одного из подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика
Из-за убийства ребенка патрульными в Раду зовут Авакова, Князева и Трубу
Все новости
психология

10 способов, которыми мудрые люди поддерживают свой покой

спорт

Бегать ли марафоны и как поддержать мотивацию

психология

Как попросить прибавку к зарплате

Поиск по сайту
Архив
Весь архів