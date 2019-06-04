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В столкновении маршруток пострадали 26 человек, трое – в реанимации

Вторник, 4 июня 2019, 12:37

В столкновении маршрутных такси в городе Боярка Киевской области пострадали 26 человек, трое из них – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 10:00 утра в городе Боярка на перекрестке улиц Независимости и Богдана Хмельницкого.

 

По предварительным данным, сначала произошло столкновение маршрутного автобуса "Мерседес", продолжая движение по второстепенной дороге "зацепил" автомобиль "Шкода". После чего автотранспорт занесло на главную дорогу, где произошло столкновение с маршрутным автобусом "Богдан".

По предварительным данным, в результате ДТП 26 человек получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы. Трое из них в тяжелом состоянии и находятся в реанимационном отделении.

 

Водителя автобуса "Мерседес" задержали правоохранители.

Маршрутный автобус "Мерседес" изъяли и поместили на площадку временного содержания.

По данному факту работники Следственного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения водителю и избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается.

Украинская правда
Темы: ДТПКиевская область
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