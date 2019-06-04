У Путина прокомментировали возвращение Кучмы в минские переговоры
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что второй президент Украины Леонид Кучма опытный политик, но успехи переговорного процесса относительно Донбасса в Трехсторонней контактной группе в Минске зависит от Владимира Зеленского.
Об этом он сказал журналистам во вторник, передает российский "Интерфакс".
"Кучма весьма авторитетный, опытный деятель, который хорошо разбирается в проблематике, но очень важна концептуальная позиция главы государства", - сказал Песков.
Кроме того, как сообщает ТАСС, пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что пока нет конкретной даты проведения саммита "нормандской четверки", поскольку перед встречей украинская сторона должна выполнить "домашнюю работу".
Он уточнил, что официальный Киев пока находится в стадии формирования команды и "формулирования своих позиций".
Напомним:
- 3 июня президент Владимир Зеленский вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.
- Второй президент Украины Леонид Кучма согласился с предложением действующего президента Владимира Зеленского возглавить Трехстороннюю контактную группу, сообщив, что ранее "работал в качестве свадебного генерала", а теперь будет "принимать решения".
- Второй президент Украины Леонид Кучма представлял Киев в Трехсторонний контактной группе в 2014-2018 годах.
- В конце сентября 2018 года Кучма заявил о намерении завершить работу в ТКГ.
- 22 ноября стало известно, что президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
- 19 мая 2019 года Марчук сообщил о прекращении своей деятельности в Минском процессе.
24 мая президент Владимир Зеленский провел первую встречу с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске. Его проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, отстаиваемых позициях, фамилиях и списках заложников и пропавших, другой проблематике.
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