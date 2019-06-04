У Путина прокомментировали возвращение Кучмы в минские переговоры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что второй президент Украины Леонид Кучма опытный политик, но успехи переговорного процесса относительно Донбасса в Трехсторонней контактной группе в Минске зависит от Владимира Зеленского.

Об этом он сказал журналистам во вторник, передает российский "Интерфакс".

"Кучма весьма авторитетный, опытный деятель, который хорошо разбирается в проблематике, но очень важна концептуальная позиция главы государства", - сказал Песков.

Кроме того, как сообщает ТАСС, пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что пока нет конкретной даты проведения саммита "нормандской четверки", поскольку перед встречей украинская сторона должна выполнить "домашнюю работу".

Он уточнил, что официальный Киев пока находится в стадии формирования команды и "формулирования своих позиций".

Напомним: