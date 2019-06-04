Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики обещают грозовую жару

Вторник, 4 июня 2019, 12:56

В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая погода с кратковременными дождями, интенсивность которых будет разной - от небольших до значительных.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра сообщает "Интерфакс-Украина".

В большинстве областей будут кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных пунктах (кроме севера и востока) град и шквалы 15-20 м/с, в центральных и южных областях местами значительные дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 23-28°, на юге и востоке страны до 31°.

В Киеве в среду– местами кратковременный дождь, днем возможна гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 5 июня самая высокая температура днем была +30,8 в 1910 году, самая низкая ночью +2,4 в 1930 году.

 
5 июня Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы
FACEBOOK НАТАЛКИ Диденко

6 июня в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах (кроме севера и востока) град и шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 25-31°, в западных областях 23-28°.

В Киеве в четверг – кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.

4 июня на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 21-25°; в Днепре возле Киева 22°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: