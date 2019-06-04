Синоптики обещают грозовую жару

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Вторник, 4 июня 2019, 12:56

В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая погода с кратковременными дождями, интенсивность которых будет разной - от небольших до значительных.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра сообщает "Интерфакс-Украина".

В большинстве областей будут кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных пунктах (кроме севера и востока) град и шквалы 15-20 м/с, в центральных и южных областях местами значительные дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 23-28°, на юге и востоке страны до 31°.

В Киеве в среду– местами кратковременный дождь, днем возможна гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 5 июня самая высокая температура днем была +30,8 в 1910 году, самая низкая ночью +2,4 в 1930 году.

 
5 июня Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы
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6 июня в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах (кроме севера и востока) град и шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 25-31°, в западных областях 23-28°.

В Киеве в четверг – кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.

4 июня на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 21-25°; в Днепре возле Киева 22°.

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Темы: погода


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