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Украина объяснила в Гааге, как РФ нарушила конвенцию о финансировании терроризма

Вторник, 4 июня 2019, 12:58

Профессор Жан-Марк Тувенен, который представляет Украину на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге, объяснил, о чем идет речь, когда Украина заявляет о нарушении Россией как государством своих обязательств по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Об этом сообщила агент Украины по делу против России, заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

В своем выступлении на открытых слушаниях Тувенен отметил, что несмотря на просьбы Украины Россия не обеспечила расследование фактов в отношении лиц, которые были или являются подозреваемыми в участии в финансировании терроризма в Украине. Россия также не возбудила уголовных дел в отношении этих лиц.

Россия обвиняется в нарушении части первой статьи 12 Конвенции относительно обязательства сторон оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь. Украина просила помощи России в соответствии с настоящей статьей, но тщетно.

Также Россия обвиняется в серьезном нарушении своих обязательств по статье 18 Конвенции о сотрудничестве с Украиной в предотвращении финансирования терроризма, ведь она не приняла все возможные меры с этой целью.

"Это злоупотребление перед судом: бездействие, пассивность, недомолвки, затягивание дела, отсутствие сотрудничества; в целом поведение говорит о явном нарушении обязательств России по Конвенции", - заявил представитель Украины в суде.

Напомним:

  • Международный суд ООН 3 июня начал рассмотрение дела о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
  • Публичные слушания проходят в Гааге с понедельника по пятницу. Слушания посвящены предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией.
  • Ранее Зеркаль заявляла, что представленные Россией возражения РФ по иску Украины в Международный суд ООН направлены на то, чтобы запутать и исказить дело.

Европейская правда

Темы: РосcияУкраинатерроризмМИД
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