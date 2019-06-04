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Одесский медуниверситет захватили рейдеры, решения Минздрава саботируют - Супрун

Вторник, 4 июня 2019, 14:33

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун убеждена, что Одесский национальный медицинский университет захватили рейдеры, а суды затягивают решение о реорганизации учебного заведения.

Об этом Супрун написала в Facebook.

Она напомнила, что 3 июня на внеочередное заседание Наблюдательного совета университета ворвались неизвестные и использовали слезоточивый газ. На заседании рассматривались жалобы сотрудников о незаконных увольнениях и давлении на них.

"Студенты и преподаватели уже шестой месяц не получают стипендий и зарплат. Здание университета захвачено рейдерами, саботируют решения Министерства здравоохранения и уполномоченных министерством лиц, суды блокируют решение о реорганизации медуниверситета", - рассказала Супрун.

Она также отметила, что рейдерами руководит бывший ректор ОНМедУ Валерий Запорожан, который "с сотнями тысяч долларов наличными может позволить себе затяжную борьбу за "свой" университет".

В понедельник одесское издание "Думская" также сообщало, что университет захватили сторонники Запорожана, которого в сентябре прошлого года МЗ освободило от обязанностей и назначило на должность и.о. ректора Владлену Дубинину.

"Когда МОЗ Украины хочет провести аудит работы руководства университета - людей не пускают на территорию, когда МОЗ Украины хочет провести независимое тестирование качества образования студентов - организуют акции и протесты, распространяют ложь о тестах и ​​запугивают всех вокруг, прикрываясь студентами", - подытожила в.о. министра здравоохранения.

Напомним:

  • В понедельник 3 июня неизвестные ворвались в здание ректората и сорвали заседание Наблюдательного совета применив слезоточивый газ.
  • В результате столкновений возле здания университета 28 пострадавших, 51 человек доставлен в отделение полиции.

Украинская правда

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Темы: ОдессаСупрунрейдерство
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