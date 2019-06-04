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Полицейский с братом хулиганили и стреляли в киевлянина - ГБР

Вторник, 4 июня 2019, 15:41

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении старшему оперуполномоченному по особо важным делам Департамента уголовного розыска Нацполиции, который вместе с братом из хулиганских побуждений травмировал из пистолета жителя Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что инцидент произошел еще 6 апреля этого года в Дарницком районе Киева.

В частности, речь идет об инциденте с участием водителя квадроцикла.

 
фото ГБР

По данным следствия, сотрудник полиции со своим братом, находясь на отдыхе в на столичном массиве Осокорки "из хулиганских побуждений, сопровождающихся особой дерзостью", травмировали мужчину.

 
фото ГБР

"С применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического (несмертельного) действия, совершили хулиганские действия, которые выразились в нанесении телесных повреждений водителю квадроцикла", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас обоим объявлено о подозрении.

В ГБР добавляют, что в случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним: 

  • Ранее Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 дней без права внесения залога пполицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.
  • 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений сотрудниками Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области 5-летнему мальчику.

Украинская правда
Темы: ГБРполиция
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