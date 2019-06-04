Зеленский рассказал, с чего начнет диалог с евролидерамы

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Вторник, 4 июня 2019, 16:08

Президент Владимир Зеленский прибыл с международным визитом в Брюссель и на первой же встрече обсудит с европейскими лидерами, как вместе с Украиной "дожать Россию".

Об этом он сообщил 4 июня в Facebook.

"Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса - как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем заставлять его к миру?", - написал президент.

По его словам, хоть он в Брюсселе и впереди у него ряд встреч на высшем уровне, из головы не идет 5-летний Кирилл, в убийстве которого подозревают двух полицейских.

"По данным мониторинговой миссии ООН, по состоянию на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинцев. 98 мальчиков. 49 девушек. Получили ранения - 363 ребенка. Около 200 тысяч детей являются внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 тысячи детей", - написал Зеленский.

Он также добавил, что в Международный день невинных детей, пользуясь случаем, еще раз напомнит европейским друзьям эти ужасные цифры и призовет Россию прекратить войну.

Напомним:

  • 4-5 июня президент Зеленский осуществляет первую официальную зарубежную поездку в Брюссель.
  • Он планирует встретиться с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
  • Вероятно, международные журналисты не смогут поставить украинскому президенту вопросов.
  • В июне Зеленский также планирует посетить Берлин.

Украинская правда

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Темы: Зеленский ЕС Европа


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