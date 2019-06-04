КС обсудит указ о роспуске Рады через неделю

Открытая часть пленарного заседания Большой палаты Конституционного Суда по рассмотрению этого дела состоится 11 июня в 10 утра.

Судьи решили рассматривать это дело "в форме устного производства".

4 июня Большая палата КС рассмотрела представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

Об этом сообщает пресс-служба КС.

Большая палата Конституционного Суда признала неотложным рассмотрение конституционности указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении выборов.

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