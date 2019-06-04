КС обсудит указ о роспуске Рады через неделю
Большая палата Конституционного Суда признала неотложным рассмотрение конституционности указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении выборов.
Об этом сообщает пресс-служба КС.
4 июня Большая палата КС рассмотрела представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".
Судьи решили рассматривать это дело "в форме устного производства".
Открытая часть пленарного заседания Большой палаты Конституционного Суда по рассмотрению этого дела состоится 11 июня в 10 утра.
Напомним:
- 21 мая президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду 8 созыва под предлогом "отсутствия коалиции" и назначил досрочные выборы на 21 июля. Очередные выборы в парламент должны были состояться 27 октября.
- 24 мая группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа Зеленского о прекращении полномочий Верховной Рады и перевыборах.
- 25 мая в Верховном Суде было уже три иска о признании незаконным указа нового президента о досрочных выборах в парламент.
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