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ЦИК зарегистрировала еще 11 кандидатов на выборы в Раду, теперь их 32

Вторник, 4 июня 2019, 17:43

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 11 кандидатов на внеочередных парламентских выборах в одномандатных округах.

Об этом сообщила гражданская сеть "ОПОРА" в Facebook.

Все кандидаты самовыдвиженцы.

Из Киевской области - Филимоненко Всеволод (избирательный округ №211), Леденева Анна (избирательный округ №214).

Из Полтавской области - Бублик Юрий (избирательный округ №145), Линчевский Игорь (избирательный округ №148).

Из Одесской области - Червачов Сергей (избирательный округ №140).

Из Луганской - Василец Олеся (избирательный округ №114), с Донецкой - Аксенов Андрей (избирательный округ №50), Чанов Дмитрий (избирательный округ №51), Иванова-Емельяненко Наталья (избирательный округ №60), из Днепровской - Грыжук Валентин и Товкун Алена (избирательный округ №37).

Отмечается, что на сегодня зарегистрировано 32 кандидата.

Напомним:

  • Внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июля.
  • Первого кандидата на выборах ЦИК зарегистрировала 29 мая.
  • На подготовку и проведение выборов в Верховную Раду ЦИК выделила почти 2 млрд грн.

Украинская правда
Темы: виборыЦИК
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