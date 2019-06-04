ЦИК зарегистрировала еще шестерых кандидатов на выборы в Раду, теперь их 32

1810 просмотров
Вторник, 4 июня 2019, 17:43

Во вторник 4 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов на внеочередных парламентских выборах в одномандатных округах.

Об этом сообщила гражданская сеть "ОПОРА" в Facebook.

Все кандидаты самовыдвиженцы.

Из Киевской области - Филимоненко Всеволод (избирательный округ №211), Леденева Анна (избирательный округ №214).

Из Полтавской области - Бублик Юрий (избирательный округ №145), Линчевский Игорь (избирательный округ №148).

Из Одесской области - Червачов Сергей (избирательный округ №140).

Из Луганской - Василец Олеся (избирательный округ №114), с Донецкой - Аксенов Андрей (избирательный округ №50), Чанов Дмитрий (избирательный округ №51), Иванова-Емельяненко Наталья (избирательный округ №60), из Днепровской - Грыжук Валентин и Товкун Алена (избирательный округ №37).

Отмечается, что на сегодня зарегистрировано 32 кандидата.

Напомним:

  • Внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июля.
  • Первого кандидата на выборах ЦИК зарегистрировала 29 мая.
  • На подготовку и проведение выборов в Верховную Раду ЦИК выделила почти 2 млрд грн.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: виборы ЦИК


powered by lun.ua
Материалы по теме
КС обсудит указ о роспуске Рады через неделю 4 июня 2019, 17:25
Вопрос к Луценко: почему фигурант уголовных производств Карплюк идет не в тюрьму, а в ВР? 4 июня 2019, 15:30
На выборы в Раду пойдет почти 2 млрд, ЦИК уже распределил деньги 3 июня 2019, 18:19
Все новости
Главные новости
Юнкер рассказал, почему не скучает по Порошенко
Убийство ребенка: подозреваемые полицейские отказались давать показания
Закон Зеленского о незаконных активах позволит поднять старые дела – АП
Убийство ребенка: Суд арестовал второго подозреваемого
Все новости
безопасность

Осторожно, ботулизм! Кто рискует подхватить, симптомы и лечение

экология

4 приложения, чтобы вашего мусора было меньше

исследование

Мозг девочек и мальчиков разный уже в утробе матери

Поиск по сайту
Архив
Весь архів