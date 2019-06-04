ЦИК зарегистрировала еще 11 кандидатов на выборы в Раду, теперь их 32
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 11 кандидатов на внеочередных парламентских выборах в одномандатных округах.
Об этом сообщила гражданская сеть "ОПОРА" в Facebook.
Все кандидаты самовыдвиженцы.
Из Киевской области - Филимоненко Всеволод (избирательный округ №211), Леденева Анна (избирательный округ №214).
Из Полтавской области - Бублик Юрий (избирательный округ №145), Линчевский Игорь (избирательный округ №148).
Из Одесской области - Червачов Сергей (избирательный округ №140).
Из Луганской - Василец Олеся (избирательный округ №114), с Донецкой - Аксенов Андрей (избирательный округ №50), Чанов Дмитрий (избирательный округ №51), Иванова-Емельяненко Наталья (избирательный округ №60), из Днепровской - Грыжук Валентин и Товкун Алена (избирательный округ №37).
Отмечается, что на сегодня зарегистрировано 32 кандидата.
Напомним:
- Внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июля.
- Первого кандидата на выборах ЦИК зарегистрировала 29 мая.
- На подготовку и проведение выборов в Верховную Раду ЦИК выделила почти 2 млрд грн.