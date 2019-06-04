СБУ официально отказалась показывать декларацию друга Зеленского

Служба безопасности Украины официально отказала журналистам в ознакомлении с декларацией о доходах временно исполняющего обязанности своего главы Ивана Баканова.

Об этом сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Перший").

В ответе от 4 июня от Управления взаимодействия со СМИ и общественностью спецслужба ссылается на 521 статью закона "О предупреждении коррупции", которая предусматривает "особый порядок контроля лиц, занимающих должности в органах, осуществляющих оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность".

"Никаких исключений в части открытого опубликования деклараций для таких должностных лиц (даже тех, кто назначается на должности в СБУ указами президента Украины) законом не определено", – говорится в ответе.

В СБУ отметили, что целью указанной нормы является "невозможность раскрытия" принадлежности таких лиц к вышеупомянутым органам, персональных данных членов их семей и тому подобного.

И добавили, что декларации сотрудников подаются во внутреннюю автоматизированную систему СБУ, к которой имеют доступ сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) как контролирующего органа.

В спецслужбе также не уточнили, подал ли Иван Баканов декларацию во внутреннюю систему.

Напомним: