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СБУ официально отказалась показывать декларацию друга Зеленского

Вторник, 4 июня 2019, 17:54

Служба безопасности Украины официально отказала журналистам в ознакомлении с декларацией о доходах временно исполняющего обязанности своего главы Ивана Баканова.

Об этом сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Перший").

В ответе от 4 июня от Управления взаимодействия со СМИ и общественностью спецслужба ссылается на 521 статью закона "О предупреждении коррупции", которая предусматривает "особый порядок контроля лиц, занимающих должности в органах, осуществляющих оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность".

"Никаких исключений в части открытого опубликования деклараций для таких должностных лиц (даже тех, кто назначается на должности в СБУ указами президента Украины) законом не определено", – говорится в ответе.

В СБУ отметили, что целью указанной нормы является "невозможность раскрытия" принадлежности таких лиц к вышеупомянутым органам, персональных данных членов их семей и тому подобного.

И добавили, что декларации сотрудников подаются во внутреннюю автоматизированную систему СБУ, к которой имеют доступ сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) как контролирующего органа.

В спецслужбе также не уточнили, подал ли Иван Баканов декларацию во внутреннюю систему.

Напомним:

  • 22 мая бывший партнер президента Владимира Зеленского из "Квартала 95" и глава партии "Слуга народа" Иван Баканов стал первым заместителем главы Службы безопасности Украины – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
  • 3 июня первый заместитель главы СБУ Иван Баканов, который временно исполняет обязанности главы СБУ, заявил, что согласно закону он не должен подавать декларацию. Он якобы хотел это сделать, но его отговорили, аргументируя безопасностью других сотрудников.
  • До этого активисты "Центра противодействия коррупции" призывали Ивана Баканова подать электронную декларацию, отметив, что засекреченными могут быть декларации только тех сотрудников, информация о пребывании которых на должностях является закрытой.
  • В декабре 2016 года стало известно, что СБУ засекретили декларации своих сотрудников и к ним не имеет доступа даже НАПК.

Темы: декларацииСБУ
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