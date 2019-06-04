ООС: Боевики били из запрещенных минометов у Авдеевки, ранен боец

Во вторник оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня, при этом один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.

По его данным, также вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям украинских подразделений из станковых противотанковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В частности, вблизи города Авдеевка, со стороны населенного пункта Спартак - враг бил из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Опытного, со стороны того же Спартака, боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

Со стороны населенного пункта Садовый оккупанты вели огонь из снайперского оружия по позициям военных ООС вблизи поселка Золотое-4.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отмечают, что на вражеские обстрелы украинские подразделения дали "адекватный ответ".