Самолет, следовавший из Киева, совершил аварийную посадку в Эстонии
Вторник, 4 июня 2019, 19:39
В эстонской столице Таллинне во вторник в 18:07 совершил аварийную посадку самолет эстонской авиакомпании Nordica, летевший из Киева.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Таллиннского аэропорта сообщает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что на борту находился 31 пассажир и 5 членов экипажа.
Никто не пострадал.
Инцидент произошел из-за разрушения покрышки шасси.
Аэропорт был ненадолго закрыт, полеты возобновились в 18:38.