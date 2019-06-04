Самолет, следовавший из Киева, совершил аварийную посадку в Эстонии

В эстонской столице Таллинне во вторник в 18:07 совершил аварийную посадку самолет эстонской авиакомпании Nordica, летевший из Киева.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Таллиннского аэропорта сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что на борту находился 31 пассажир и 5 членов экипажа.

Никто не пострадал.

Инцидент произошел из-за разрушения покрышки шасси.

Аэропорт был ненадолго закрыт, полеты возобновились в 18:38.