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Самолет, следовавший из Киева, совершил аварийную посадку в Эстонии

Вторник, 4 июня 2019, 19:39

В эстонской столице Таллинне во вторник в 18:07 совершил аварийную посадку самолет эстонской авиакомпании Nordica, летевший из Киева.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Таллиннского аэропорта сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что на борту находился 31 пассажир и 5 членов экипажа.

Никто не пострадал.

Инцидент произошел из-за разрушения покрышки шасси.

Аэропорт был ненадолго закрыт, полеты возобновились в 18:38.

Темы: авиаКиевЭстонияавариятранспорт
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