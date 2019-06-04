Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 4 июня: убийство 5-летнего мальчика и поездка Зеленского в Брюссель

Вторник, 4 июня 2019, 21:25

Суд взял под стражу подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, Зеленский встретился с Юнкером, а все пятеро обвиняемых в покушении на активистку Гандзюк признали свою вину, — новости, которые были актуальны 4 июня.

О смерти 5-летнего Кирилла

Полицейского Приходько, которого подозревают в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, взяли под стражу на два месяца — прокуроры говорят, стрелял именно этот правоохранитель.

Второго полицейского, которого подозревают в убийстве мальчика в Переяслав-Хмельницком, также взяли под стражу на 2 месяца.

После смерти мальчика глава полиции Киевщины Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил руководство направить его в зону проведения операции Объединенных сил.

Министр внутренних дел Аваков и глава Нацполиции Князев встретились с мамой и бабушкой Кирилла Тлявова, который умер от огнестрельного ранения в голову.

О Вакарчуке и России

"Разработать закон, регулирующий все отношения с Российской Федерацией, как со страной агрессором", — глава "Голоса" Вакарчук говорит, что Украине необходимо сформировать четкую политику в отношении взаимоотношений с Россией.

О Юнкере и Зеленском

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретился с украинским президентом Зеленским — после встречи в Юнкера спросили, не скучает ли по Порошенко, а он ответил: "У меня есть новый друг".

О деле Гандзюк

Все пятеро обвиняемых в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку со следствием.

О незаконных активы

Зеленский внес в Раду законопроект о незаконных активов чиновников — в Администрации президента говорят, что документ отличается от других, потому что предусматривает конфискацию либо взыскание необоснованных средств.

Украинская правда
Темы: полицияубийствоЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
полиция
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Информацию о сбежавших в ЕС коллаборационистах начали вносить в базу Интерпола
Кабмин назначил главу Нацполиции
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: