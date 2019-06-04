Новости 4 июня: убийство 5-летнего мальчика и поездка Зеленского в Брюссель

Суд взял под стражу подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, Зеленский встретился с Юнкером, а все пятеро обвиняемых в покушении на активистку Гандзюк признали свою вину, — новости, которые были актуальны 4 июня.

О смерти 5-летнего Кирилла

Полицейского Приходько, которого подозревают в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, взяли под стражу на два месяца — прокуроры говорят, стрелял именно этот правоохранитель.

Второго полицейского, которого подозревают в убийстве мальчика в Переяслав-Хмельницком, также взяли под стражу на 2 месяца.

После смерти мальчика глава полиции Киевщины Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил руководство направить его в зону проведения операции Объединенных сил.

Министр внутренних дел Аваков и глава Нацполиции Князев встретились с мамой и бабушкой Кирилла Тлявова, который умер от огнестрельного ранения в голову.

О Вакарчуке и России

"Разработать закон, регулирующий все отношения с Российской Федерацией, как со страной агрессором", — глава "Голоса" Вакарчук говорит, что Украине необходимо сформировать четкую политику в отношении взаимоотношений с Россией.

О Юнкере и Зеленском

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретился с украинским президентом Зеленским — после встречи в Юнкера спросили, не скучает ли по Порошенко, а он ответил: "У меня есть новый друг".

О деле Гандзюк

Все пятеро обвиняемых в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку со следствием.

О незаконных активы

Зеленский внес в Раду законопроект о незаконных активов чиновников — в Администрации президента говорят, что документ отличается от других, потому что предусматривает конфискацию либо взыскание необоснованных средств.