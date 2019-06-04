Подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Владимира Петровца и Ивана Приходько свое время уволили из полиции, но они восстановились на должности через суд.

Об этом говорится в статье Украинской правды "Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла и задержанных полицейских на сегодня".

Как стало известно автору от нардепа Мустафі Найема, Приходько ранее работал в ГАИ, водителем в секторе материального обеспечения столичного Голосеевского райуправления МВД. В 2015 году стал командиром отделения взвода в пятой роте киевской полиции.

Отмечается, что в 2016 году он был уволен из полиции за несоответствие и уже на следующий день біл восстановлен в должности решением Окружного админсуда Киева.

С 2018 года работает патрульным в Киевской области.

По словам того же Найема, Петровец работал инспектором ГАИ, в 2005-2006 - сотрудником расформированного спецподразделения "Кобра".

В 2015 году мужчину сначала уволили, а потом назначили командиром отделения полицейской роты особого назначения №1 в Киеве.

Как свидетельствует судебный реестр, Петровец тоже судился из-за своего увольнения в Окружном административном суде Киева.

В 2016 году аттестационная комиссия признала его таким, что "занимаемой должности не соответствует, подлежит увольнению со службы в полиции за служебное несоответствие". Суд решил, что аттестация была неправомерной, а ее результат - необоснованным, и вернул милиционеру должность вместе с компенсацией в 85 236 гривень.

Немного больше о подозреваемом знает бывший юрист Евромайдана Роман Маселко.

Согласно его сообщению в Facebook, во время аттестации Владимир Петровец набрал лишь 44 балла при минимальных 50.

"Но в январе 2018 года судья известного Окружного административного суда г. Киева Дмитрий Костенко возобновил Петровца В.С. в должности", - пишет он.

Касательно этого судьи юрист рассказал, что Общественный совет добропорядочности признал Костенко недобропорядочным, однако Высшая квалификационная комиссия судей отвергла отрицательное заключение.

Также Маселко сообщил, что в 2017 году судья Костенко сбил на автомобиле девочку, но полностью избежал наказания. "Наказали ... отца девочки. Вот так", - пишет юрист.

Напомним: