Убийство Кирилла: подозреваемых увольняли из полиции, но они не ушли
Подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Владимира Петровца и Ивана Приходько свое время уволили из полиции, но они восстановились на должности через суд.
Об этом говорится в статье Украинской правды "Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла и задержанных полицейских на сегодня".
Как стало известно автору от нардепа Мустафі Найема, Приходько ранее работал в ГАИ, водителем в секторе материального обеспечения столичного Голосеевского райуправления МВД. В 2015 году стал командиром отделения взвода в пятой роте киевской полиции.
Отмечается, что в 2016 году он был уволен из полиции за несоответствие и уже на следующий день біл восстановлен в должности решением Окружного админсуда Киева.
С 2018 года работает патрульным в Киевской области.
По словам того же Найема, Петровец работал инспектором ГАИ, в 2005-2006 - сотрудником расформированного спецподразделения "Кобра".
В 2015 году мужчину сначала уволили, а потом назначили командиром отделения полицейской роты особого назначения №1 в Киеве.
Как свидетельствует судебный реестр, Петровец тоже судился из-за своего увольнения в Окружном административном суде Киева.
В 2016 году аттестационная комиссия признала его таким, что "занимаемой должности не соответствует, подлежит увольнению со службы в полиции за служебное несоответствие". Суд решил, что аттестация была неправомерной, а ее результат - необоснованным, и вернул милиционеру должность вместе с компенсацией в 85 236 гривень.
Немного больше о подозреваемом знает бывший юрист Евромайдана Роман Маселко.
Согласно его сообщению в Facebook, во время аттестации Владимир Петровец набрал лишь 44 балла при минимальных 50.
"Но в январе 2018 года судья известного Окружного административного суда г. Киева Дмитрий Костенко возобновил Петровца В.С. в должности", - пишет он.
Касательно этого судьи юрист рассказал, что Общественный совет добропорядочности признал Костенко недобропорядочным, однако Высшая квалификационная комиссия судей отвергла отрицательное заключение.
Также Маселко сообщил, что в 2017 году судья Костенко сбил на автомобиле девочку, но полностью избежал наказания. "Наказали ... отца девочки. Вот так", - пишет юрист.
Напомним:
- 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений сотрудниками Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области 5-летнему мальчику.
- Сотрудники полиции сначала утверждали, что 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли около места своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.
- Но после операции стало известно, что ребенок не падал, а у него проникающее огнестрельное ранение головы.
- После этого полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого "обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчика и банки".
- В полиции Киевской области 1 июня вечером изложили свою версию событий, якобы сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе "пристреливал" ружье и "случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок".
- По данным прокуратуры, сотрудники патрульной полиции 31 мая во время отдыха употребляли спиртные напитки, а потом решили развлечься, постреляв из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах в месте, где могли находиться люди.
- Двум сотрудникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого, которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.
- 3 июня раненый патрульными 5-летний мальчик умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
- Позднее действия сотрудников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого переквалифицировали на умышленное убийство малолетнего ребенка по предварительному сговору. Им грозит пожизненное заключение.
- 4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 дней без права внесения залога патрульного полицейского Ивана Приходько, который является одним из подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.
- Прокуроры утверждают, что выстрел именно Приходько стал причиной гибели ребенка.
- Такую же меру пресечения суд избрал и для второго подозреваемого Владимира Петровца.
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