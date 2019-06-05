Deutsche Bank забрал 20 тонн золота, которые Венесуэла оставила в качестве залога по кредитам - СМИ

Немецкий Deutsche Bank забрал 20 тонн золота, которое правительство Венесуэлы оставляло в качестве залога для получения 750 млн долларов наличными. Каракас просрочил платежи по кредитам.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В рамках соглашения, подписанного в 2016 году, Венесуэла получила кредит от Deutsche Bank и оставила 20 тонн золота в качестве залога.

В связи с тем, что платежи по кредитам были просрочены, банк взял золото "под контроль".

Также Deutsche Bank прекратил действие соглашения, срок действия которого должен был закончиться в 2021 году.

Напомним: