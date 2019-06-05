Deutsche Bank забрал 20 тонн золота, которые Венесуэла оставила в качестве залога по кредитам - СМИ
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Среда, 5 июня 2019, 02:58
Немецкий Deutsche Bank забрал 20 тонн золота, которое правительство Венесуэлы оставляло в качестве залога для получения 750 млн долларов наличными. Каракас просрочил платежи по кредитам.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В рамках соглашения, подписанного в 2016 году, Венесуэла получила кредит от Deutsche Bank и оставила 20 тонн золота в качестве залога.
В связи с тем, что платежи по кредитам были просрочены, банк взял золото "под контроль".
Также Deutsche Bank прекратил действие соглашения, срок действия которого должен был закончиться в 2021 году.
Напомним:
- В конце января Национальная ассамблея Венесуэлы, которая находится в оппозиции к президенту Николасу Мадуро, заявила, что из страны пытались вывезти в Россию около 20 тонн золота.
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- На фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
- В марте в Каракас прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
- В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
- 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
- 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
- Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения Мадуро.
- Позже Гуайдо заявил, что он не против военного вмешательства США в ситуацию в стране.
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