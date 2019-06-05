Постпред США при НАТО: Турция должна сделать выбор между С-400 и F-35

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Среда, 5 июня 2019, 04:37

Постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что Анкара должна отказаться от покупки в РФ зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от Соединенных Штатов истребители F-35.

Об этом она сказала в интервью CNBC, передает "Интерфакс-Украина".

"Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое, но не оба", - заявила Хатчинсон.

По ее словам, наличие в Турции одновременно и С-400, и F-35 является неприемлемым.

"Если Турция все же решит приобрести С-400, то потеряет истребители F-35, которые уже заказала", - подчеркнула постпред США.

Она отметила, что покупка Анкарой российской ракетной системы может помочь Кремлю ослабить НАТО.

Перед этим телеканал CNBC сообщал, что Турция должна до конца первой недели июня отменить соглашение с РФ о покупке С-400 и вместо этого купить американскую систему ПРО "Патриот", иначе ей грозит исключение из программы F-35 компании Lockheed Martin, конфискация 100 обещанных истребителей F-35, введение санкций США и потенциальный ответ со стороны НАТО.

Напомним:

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка Анкарой в РФ оборонных систем С-400 - "решенный вопрос", и добавил, что его страна планирует совместно с Россией разрабатывать систему противовоздушной обороны С-500.
  • Намерение Турции приобрести российскую систему ПВО С-400 привел к росту напряжения внутри НАТО.
  • США и другие партнеры Анкары по военному блоку опасаются, что в случае использования страной российского ЗРК в руки Кремля может попасть закрытая информация о военных самолетах F-35, которые производятся для НАТО.
  • Ранее в Сенате США предупредили Турцию о санкциях, если она получит российские С-400.

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Темы: США Росcия НАТО Турция


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