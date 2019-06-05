Постпред США при НАТО: Турция должна сделать выбор между С-400 и F-35

Постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что Анкара должна отказаться от покупки в РФ зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от Соединенных Штатов истребители F-35.

Об этом она сказала в интервью CNBC, передает "Интерфакс-Украина".

"Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое, но не оба", - заявила Хатчинсон.

По ее словам, наличие в Турции одновременно и С-400, и F-35 является неприемлемым.

"Если Турция все же решит приобрести С-400, то потеряет истребители F-35, которые уже заказала", - подчеркнула постпред США.

Она отметила, что покупка Анкарой российской ракетной системы может помочь Кремлю ослабить НАТО.

Перед этим телеканал CNBC сообщал, что Турция должна до конца первой недели июня отменить соглашение с РФ о покупке С-400 и вместо этого купить американскую систему ПРО "Патриот", иначе ей грозит исключение из программы F-35 компании Lockheed Martin, конфискация 100 обещанных истребителей F-35, введение санкций США и потенциальный ответ со стороны НАТО.

Напомним: