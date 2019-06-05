Омелян ответил Зеленскому относительно "государства в смартфоне"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что имеет общие взгляды на развитие заявленного президентом Владимиром Зеленским "государства в смартфоне", которое уже частично работает в Украине.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

По его словам, он имеет общие взгляды с президентом относительно развитию цифровой экономики.

"Надо отдать должное, сегодня у нас была конференция, где была команда президента и мы обсудили взгляды на цифровую экономику и я рад, что эти взгляды у нас общие", - сказал Омелян.

"Надеюсь, что мы выйдем на совместную работу, ведь не важно, кто будет это воплощать, Омелян, или Зеленский, главное, что государство от этого только выиграет", - сказал министр.

Вместе с тем он отметил, что следует избегать радикализма и не забывать о кибербезопасности, поскольку так называемый "вирус Петя" и другие показал, что в один момент можно остаться с одними бумагами.

Министр добавил, что очень важно, назначенный Зеленским и.о. председателя СБУ Иван Баканов тоже это понимает.

"Это комплексные вещи. Они не делаются хайпом, а с помощью хорошо продуманных алгоритмов. Изменением нормативки. Потому что есть же суровая реальность - законодательство Украины, которое разработано еще в 60-х годах", - сказал он.

Министр отметил, что подконтрольное ему ведомство боролось с этим, но иногда внедрения тех или иных сервисов занимало 2-3 года.

"Для нас важно, чтобы не было контакта между чиновником и клиентом, то есть налогоплательщиком. Чтобы все государственные сервисы были легкодоступны очень просто", - сказал Емельян.

Он добавил, что за три последних года было сделано очень много, поскольку почти 200 государственных сервисов были переведены в онлайн.

Кроме того, Омелян отметил, что доволен тем, что Зеленский как политик не боится говорить о прорывных вещих для Украины, чтобы быть на уровне со многими странами.

Напомним