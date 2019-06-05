Зеленский из спортзала рассказал про "классного дядьку" Юнкера

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих впечатлениях от первой встречи с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая состоялась 4 июня в Брюсселе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский поделился впечатлениями в эфире телеканала "1 + 1", находясь в спортзале отеля.

фото: president.gov.ua

"Шутили о таком мужском, что нельзя говорить. Очень классная у нас была встреча. Не знаю, можно ли так говорить, это недипломатично: добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик. Он сказал, что Украина всегда может рассчитывать на его личную поддержку", - сказал Зеленский.

Президент также рассказал о встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, на которой "говорил о деньгах".

"Сразу, коротко: говорил о деньгах. Уверен, что будет (транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. - Ред.). Это была моя головная миссия. Деньги не главное, но сейчас в Украине сложная экономическая ситуация, но мы из нее выйдем", - сказал он.

На уточняющий вопрос, когда именно может быть транш, Зеленский сказал, что не хочет давать пустых обещаний. "Знаю условия, мы готовы к этим условиям. Мы готовы принимать эти поправки в законы", - сказал он.

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