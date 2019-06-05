Зеленский из спортзала рассказал про "классного дядьку" Юнкера

2896 просмотров
Среда, 5 июня 2019, 11:36

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих впечатлениях от первой встречи с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая состоялась 4 июня в Брюсселе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский поделился впечатлениями в эфире телеканала "1 + 1", вместе с журналистом этого канала он находился в спортзале отеля.

 
фото: president.gov.ua

"Шутили о таком мужском, что нельзя говорить. Очень классная у нас была встреча. Не знаю, можно ли так говорить, это недипломатично: добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик. Он сказал, что Украина всегда может рассчитывать на его личную поддержку", - сказал Зеленский.

Президент также рассказал о встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, на которой "говорил о деньгах".

"Сразу, коротко: говорил о деньгах. Уверен, что будет (транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. - Ред.). Это была моя головная миссия. Деньги не главное, но сейчас в Украине сложная экономическая ситуация, но мы из нее выйдем", - сказал он.

На уточняющий вопрос, когда именно может быть транш, Зеленский сказал, что не хочет давать пустых обещаний. "Знаю условия, мы готовы к этим условиям. Мы готовы принимать эти поправки в законы", - сказал он.

Читайте также: "Зеленский в Брюсселе: чего ждать от первого зарубежного визита президента".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Еврокомиссия


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Я просто выполняю свою работу" – Зеленский о паспорте Саакашвили 5 июня 2019, 11:10
Зеленский о Супрун: Слава Богу, у меня другой врач 5 июня 2019, 11:07
Зеленский соберет олигархов, чтобы поговорить о Донбассе 5 июня 2019, 10:54
Все новости
Главные новости
Зеленский о Супрун: Слава Богу, у меня другой врач
Зеленский к Путину: Обострение – не самый лучший фон для переговоров в Минске
Боевики били из минометов, ПТРК и пулеметов – 3 погибших и 3 раненых
Чиновник киевской полиции вероятно участвовал в квартирных аферах - СМИ
Все новости
исследование

Как ожирение влияет на психику

Фото

20 трогательных фотографий, где папы впервые видят своих дочерей в свадебном платье

Фото

Как украинский художник привлекает внимание к спасению животных

Поиск по сайту
Архив
Весь архів