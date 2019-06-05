Саакашвили: Премьера Грузии к Зеленскому подослал российский олигарх

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявляет, что встреча президента Владимира Зеленского с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе была не случайной, мол, последнего подослал российский олигарх.

Об этом Саакашвили написал в Facebook.

"Российский олигарх Иванишвили (Бидзина Иванишвили, экс-премьер-министр Грузии, лидер грузинской партии "Грузинская мечта" – ред.) послал свою шестерку "премьера" в Брюссель под высосанным из пальца предлогом, как объяснили грузины – отмечать День независимости США, который на самом деле 4 июля, в Брюсселе!", - написал он.

По словам Саакашвили, Бахтадзе имел определенную просьбу к Зеленскому относительно бывшего президента Грузии.

"В фойе отеля то подсидел Зеленского, потому что Иванишвили сначала лоббировал, чтобы меня не пускали в Украину, а сейчас просит, чтобы меня не, дай Бог, никуда не назначили", - убеждает Саакашвили.

Напомним: