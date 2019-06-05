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Кучма встретился с Лукашенко

Среда, 5 июня 2019, 12:35

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой.

Об этом сообщает белорусский правительственный канал БЕЛТА.

Отмечается, что президент Беларуси и второй президент Украины тепло приветствовали друг друга.

"Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему", - сказал Лукашенко.

Сообщается, что Кучма, в свою очередь, назвал такое мнение белорусского лидера "положительным сигналом".

 
фото БЕЛТА

"Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе", - подчеркнул Лукашенко, на что Кучма ответил, что все знают о его давнем хорошем отношении к Беларуси.

Отмечается, что политики обсудили также развитие двустороннего отношения с Украиной.

Как сообщалось, 5 июня должна состояться встреча Трехсторонней контактной группы в Минске относительно мира на Донбассе.

Напомним:

  • 3 июня президент Владимир Зеленский вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.
  • Второй президент Украины Леонид Кучма согласился с предложением действующего президента Владимира Зеленского возглавить Трехстороннюю контактную группу, сообщив, что ранее "работал в качестве свадебного генерала", а теперь будет "принимать решения".
  • Второй президент Украины Леонид Кучма представлял Киев в Трехсторонний контактной группе в 2014-2018 годах.
  • В конце сентября 2018 года Кучма заявил о намерении завершить работу в ТКГ.

Темы: КучмаЛукашенкоБеларусь
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