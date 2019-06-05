Кучма встретился с Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой.
Об этом сообщает белорусский правительственный канал БЕЛТА.
Отмечается, что президент Беларуси и второй президент Украины тепло приветствовали друг друга.
"Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему", - сказал Лукашенко.
Сообщается, что Кучма, в свою очередь, назвал такое мнение белорусского лидера "положительным сигналом".
"Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе", - подчеркнул Лукашенко, на что Кучма ответил, что все знают о его давнем хорошем отношении к Беларуси.
Отмечается, что политики обсудили также развитие двустороннего отношения с Украиной.
Как сообщалось, 5 июня должна состояться встреча Трехсторонней контактной группы в Минске относительно мира на Донбассе.
Напомним:
- 3 июня президент Владимир Зеленский вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.
- Второй президент Украины Леонид Кучма согласился с предложением действующего президента Владимира Зеленского возглавить Трехстороннюю контактную группу, сообщив, что ранее "работал в качестве свадебного генерала", а теперь будет "принимать решения".
- Второй президент Украины Леонид Кучма представлял Киев в Трехсторонний контактной группе в 2014-2018 годах.
- В конце сентября 2018 года Кучма заявил о намерении завершить работу в ТКГ.
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