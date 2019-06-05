Кучма встретился с Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой.

Об этом сообщает белорусский правительственный канал БЕЛТА.

Отмечается, что президент Беларуси и второй президент Украины тепло приветствовали друг друга.

"Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему", - сказал Лукашенко.

Сообщается, что Кучма, в свою очередь, назвал такое мнение белорусского лидера "положительным сигналом".

фото БЕЛТА

"Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе", - подчеркнул Лукашенко, на что Кучма ответил, что все знают о его давнем хорошем отношении к Беларуси.

Отмечается, что политики обсудили также развитие двустороннего отношения с Украиной.

Как сообщалось, 5 июня должна состояться встреча Трехсторонней контактной группы в Минске относительно мира на Донбассе.

Напомним: