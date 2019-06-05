Смерть ребенка: на поведение задержанного полицейского постоянно жаловались
Один из задержанных правоохранителей, подозреваемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, систематически нарушал нормы поведения и получал жалобы, но в полиции на них не реагировали.
Об этом 5 июня сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев.
"Предварительными докладами служебного расследования в Переяслав-Хмельницком установлено, что один из задержанных полицейских системно нарушал общественные нормы поведения. Местные жители имели к нему много претензий человеческого характера. Но реакции со стороны руководителей подразделения не было", - отметил Князев.
При этом Князев не уточнил о ком именно из задержанных полицейских идет речь.
Глава полиции дал задание проверить все заявления и жалобы граждан о позорном или неподобающем поведение полицейских вне службы.
"На контроль взять не только несения службы личным составом, но и поведение вне службы. Наша реакция должна быть жесткой на такие события. На недостойное поведение, правонарушения в быту - мгновенная ваша реакция", - сказал он.
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Напомним:
- 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
- У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
- По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
- Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
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