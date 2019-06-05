Смерть ребенка: на поведение задержанного полицейского постоянно жаловались

Один из задержанных правоохранителей, подозреваемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, систематически нарушал нормы поведения и получал жалобы, но в полиции на них не реагировали.

Об этом 5 июня сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

"Предварительными докладами служебного расследования в Переяслав-Хмельницком установлено, что один из задержанных полицейских системно нарушал общественные нормы поведения. Местные жители имели к нему много претензий человеческого характера. Но реакции со стороны руководителей подразделения не было", - отметил Князев.

При этом Князев не уточнил о ком именно из задержанных полицейских идет речь.

Глава полиции дал задание проверить все заявления и жалобы граждан о позорном или неподобающем поведение полицейских вне службы.

"На контроль взять не только несения службы личным составом, но и поведение вне службы. Наша реакция должна быть жесткой на такие события. На недостойное поведение, правонарушения в быту - мгновенная ваша реакция", - сказал он.

Читайте также: Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла и задержанных полицейских сегодня

Напомним: