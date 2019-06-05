Украина передала Турции боевика Аль-Каиды
После экстрадиционной проверки иностранца, который пытался получить статус беженца в Украине, прокуратура Киева передала его Турции.
Об этом сообщила прокуратура Киева в среду.
Гражданин Турции находится в международном розыске за участие в вооруженной террористической организации "Аль-Каида". Ему вынес приговор Высший уголовный суд Астаны.
Экстрадиционную проверку поручило провести Министерство юстиции.
"В ходе экстрадиционной проверки иностранец намеренно препятствовал процессу, пытаясь получить статус беженца в Украине, в предоставлении которого ему было отказано. Также защитой злоумышленника принимались попытки к обжалованию решения Министерства юстиции", - сказано в сообщении.
Отмечается, что иностранцу избран экстрадиционный арест "для фактической передачи в Турецкую Республику".
Напомним:
- Украина экстрадирует в Польшу гражданина Грузии, подозреваемого в изнасиловании и убийстве гражданки Польши.
- Преступника, которого за убийство гражданки Польши искал Интерпол, задержали в Киеве в ходе международной спецоперации в ноябре прошлого года.