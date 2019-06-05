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Украина передала Турции боевика Аль-Каиды

Среда, 5 июня 2019, 14:39

После экстрадиционной проверки иностранца, который пытался получить статус беженца в Украине, прокуратура Киева передала его Турции.

Об этом сообщила прокуратура Киева в среду.

Гражданин Турции находится в международном розыске за участие в вооруженной террористической организации "Аль-Каида". Ему вынес приговор Высший уголовный суд Астаны.

Экстрадиционную проверку поручило провести Министерство юстиции.

"В ходе экстрадиционной проверки иностранец намеренно препятствовал процессу, пытаясь получить статус беженца в Украине, в предоставлении которого ему было отказано. Также защитой злоумышленника принимались попытки к обжалованию решения Министерства юстиции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что иностранцу избран экстрадиционный арест "для фактической передачи в Турецкую Республику".

Напомним:

  • Украина экстрадирует в Польшу гражданина Грузии, подозреваемого в изнасиловании и убийстве гражданки Польши.
  • Преступника, которого за убийство гражданки Польши искал Интерпол, задержали в Киеве в ходе международной спецоперации в ноябре прошлого года.

Украинская правда
Темы: прокуратураМинюст
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