В РФ обещают до середины июня принять решение о возвращении в ПАСЕ
Россия до середины июня примет решение о возможности своего участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщает российское издание ТАСС.
"В целом, в принципиальном плане созданы условия для того, чтобы не допустить в дальнейшем каких-либо ограничений, дискриминации в адрес одной национальной парламентской делегации. Это дает нам основания после тщательного дополнительного изучения всех принятых решений принимать окончательное решение", - сказала она.
"Я думаю, что до середины июня такое решение в РФ будет принято", - добавила Матвиенко.
Как известно, сессия ПАСЕ начинается 24 июня.
Читайте также: "Ноль ограничений для России: как и почему в ПАСЕ согласились снять санкции с агрессора".
Напомним:
- Регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.
- Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.
- Ранее украинские правозащитники предостерегли от одобрения этой резолюции и безусловного возвращения российской делегации в ПАСЕ, поскольку Россия полностью пренебрегает требованиями организации.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua