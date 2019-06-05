В РФ обещают до середины июня принять решение о возвращении в ПАСЕ

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Среда, 5 июня 2019, 14:43

Россия до середины июня примет решение о возможности своего участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщает российское издание ТАСС.

"В целом, в принципиальном плане созданы условия для того, чтобы не допустить в дальнейшем каких-либо ограничений, дискриминации в адрес одной национальной парламентской делегации. Это дает нам основания после тщательного дополнительного изучения всех принятых решений принимать окончательное решение", - сказала она.

"Я думаю, что до середины июня такое решение в РФ будет принято", - добавила Матвиенко.

Как известно, сессия ПАСЕ начинается 24 июня.

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Напомним:

  • Регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.
  • Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.
  • Ранее украинские правозащитники предостерегли от одобрения этой резолюции и безусловного возвращения российской делегации в ПАСЕ, поскольку Россия полностью пренебрегает требованиями организации.

Европейская правда

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Темы: ПАСЕ Росcия Украина


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