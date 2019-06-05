Дожди не оставляют Украину, в Киеве станет еще жарче
В четверг в Украине сохранится жаркая погода с дождями, местами грозами и сильными ливнями.
Об этом сообщает 5 июня в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"6 июня в Украине снова – кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, шквалы и град", – пишет синоптик.
При этом, по словам Диденко, днем в четверг меньшая вероятность дождей ожидается на Левобережье – восточные области, юго-восток, часть центрально-восточных областей.
Температура воздуха в Украине в четверг ожидается +25 +30 градусов, на Востоке и Юге местами до +32 градусов, на Западе +23 +27 градусов.
В Киеве 6 июня кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем, максимальная температура воздуха достигнет +27, +28 градусов.
Синоптик также предупреждает, что в столице в ближайшее время будет расти температура воздуха:
"То есть, не крутиться вокруг 27-28 выше нуля, а достигнет +30 +33 градусов. Это - немало".
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