Труба рассказал о ходе расследования убийства 5-летнего ребенка

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в рамках уголовного производства по расследованию убийства правоохранителями 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, были проведены допросы и следственные эксперименты.

Об этом он сказал во время отчета заместителя генерального прокурора, главы Нацполиции и директора ГБР относительно инцидента.

"Сейчас уже проведены более 20 допросов свидетелей, 3 следственных эксперимента, два осмотра места происшествия в рамках уголовного производства", - сказал Труба.

Он добавил, что также подано ходатайство в суд об отстранении подозреваемых от должностей и назначены несколько судебных экспертиз.

Глава ГБР отметил, что ход расследования уголовного производства на его личном контроле.

На вопрос, найдено ли оружие, из которого стреляли в ребенка, он ответил, что есть основания полагать, что выстрел был совершен из мелкокалиберной винтовки.

"Поэтому были проведены обыски, в том числе и у лиц, которые могли способствовать преступлению, но пока оружие не найдено", - сказал Труба.

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Напомним: