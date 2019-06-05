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Труба рассказал о ходе расследования убийства 5-летнего ребенка

Среда, 5 июня 2019, 16:02

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в рамках уголовного производства по расследованию убийства правоохранителями 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, были проведены допросы и следственные эксперименты.

Об этом он сказал во время отчета заместителя генерального прокурора, главы Нацполиции и директора ГБР относительно инцидента.

"Сейчас уже проведены более 20 допросов свидетелей, 3 следственных эксперимента, два осмотра места происшествия в рамках уголовного производства", - сказал Труба.

Он добавил, что также подано ходатайство в суд об отстранении подозреваемых от должностей и назначены несколько судебных экспертиз.

Глава ГБР отметил, что ход расследования уголовного производства на его личном контроле.

На вопрос, найдено ли оружие, из которого стреляли в ребенка, он ответил, что есть основания полагать, что выстрел был совершен из мелкокалиберной винтовки.

"Поэтому были проведены обыски, в том числе и у лиц, которые могли способствовать преступлению, но пока оружие не найдено", - сказал Труба.

Он также подтвердил, что подозреваемые отказались от смывки рук и экспертизы на алкогольное опьянение и информация об этом есть пока только в показаниях полицейских, которые первыми прибыли на место преступления.

Глава ГБР отметил, что сейчас в статусе подозреваемых только два человека, остальные проходят как свидетели. С ними был проведен следственный эксперимент и после комплекса следственных действий, будет определен их процессуальный статус.

Читайте больше: Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла и задержанных полицейских на сегодняшний день.

Напомним:

  • 4 июня в крупных городах Украины возле управлений полиции прошли массовые пикеты с требованием к министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не собирается идти в отставку из-за убийства ребенка.
  • Он рассказал, что в ребенка, получившего смертельные ранения в Переяслав-Хмельницком 31 мая, стреляли из ружья, а среди подозреваемых есть женщина, которая спрятала оружие.
  • Ситуация в обществе обострилась после трагедии в Переяслав-Хмельницком Киевской области, где от выстрела из пока неизвестного оружия погиб 5-летний ребенок. В преступлении подозреваются двое полицейских.
  • 4 июня министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев встретились с мамой и бабушкой Кирилла Тлявова, который умер от огнестрельного ранения в голову.
  • Чиновники принесли свои соболезнования и заверили, что полиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы на похороны погибшего мальчика.

Яна Миланова, УП
Темы: ТрубаГБРубийстводети
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