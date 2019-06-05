Убийство 5-летнего Кирилла: медиков проверят на сокрытие преступления

Государственное бюро расследований проверит медиков, которые в течение 6 часов после приема раненого правоохранителями Кирилла Тлявова не сделали рентген, на предмет сокрытия преступления.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов по факту убийства 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком.

"По поводу сокрытия преступления. Такие сведения уже внесены. Нами расследуется уголовное производство по ст. 396 УК (сокрытие преступления)", - сказал Труба.

"В том числе в этом производстве, спасибо за предложение, будут проверены действия медиков относительно предоставлении надлежащей медицинской помощи. Думаю, после проведения экспертизы нами будет поставлен такой вопрос экспертам, и мы получим ответ, квалифицированно ли была оказана помощь, и не повлияло ли это на его (ребенка – ред.) дальнейшее состояние", - добавил Труба.

Подробнее о трагедии читайте в материале УП "Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла и задержанных полицейских на сегодня"

Напомним: