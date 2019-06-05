Убийство 5-летнего Кирилла: медиков проверят на сокрытие преступления
Государственное бюро расследований проверит медиков, которые в течение 6 часов после приема раненого правоохранителями Кирилла Тлявова не сделали рентген, на предмет сокрытия преступления.
Об этом заявил директор ГБР Роман Труба на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов по факту убийства 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком.
"По поводу сокрытия преступления. Такие сведения уже внесены. Нами расследуется уголовное производство по ст. 396 УК (сокрытие преступления)", - сказал Труба.
"В том числе в этом производстве, спасибо за предложение, будут проверены действия медиков относительно предоставлении надлежащей медицинской помощи. Думаю, после проведения экспертизы нами будет поставлен такой вопрос экспертам, и мы получим ответ, квалифицированно ли была оказана помощь, и не повлияло ли это на его (ребенка – ред.) дальнейшее состояние", - добавил Труба.
Подробнее о трагедии читайте в материале УП "Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла и задержанных полицейских на сегодня"
Напомним:
- 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений сотрудниками Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области 5-летнему мальчику.
- Двум сотрудникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого, которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- 3 июня раненый патрульными 5-летний мальчик умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
- Позднее действия сотрудников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого переквалифицировали на умышленное убийство малолетнего ребенка по предварительному сговору. Им грозит пожизненное заключение.
- 4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 дней без права внесения залога патрульного полицейского Ивана Приходько, который является одним из подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.
- Прокуроры утверждают, что выстрел именно Приходько стал причиной гибели ребенка.
- Такую же меру пресечения суд избрал и для второго подозреваемого Владимира Петровца.
- 4 июня в крупных городах Украины возле управлений полиции прошли массовые пикеты с требованием к министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку.
- Аваков заявил, что не намерен подавать в отставку.