Жена Зеленского приехала к украинским военным в Брюсселе

Супруга президента Елена Зеленская посетила украинских военных, которые в Брюсселе проходят реабилитацию после пулевых ранений.

Об этом сообщила Администрация президента.

Зеленская посетила местный госпиталь им. королевы Астрид и передала украинским военным поздравления от президента Украины.

"У вас позитивный настрой. Мне кажется, что это самое главное для выздоровления. Владимир передает вам привет. Он не смог сегодня приехать. Вчера мы подписывали открытки - написали от души. Мы все вас ценим и ждем", - сказала супруга президента.

Отмечается, что реабилитацию в госпитале проходят майор Дмитрий Кучеря, младший сержант Евгений Пасичник и старший солдат Антон Матвийчук вследствие пулевых ранений во время боевых действий на Донбассе.

Также сообщается, что лечение украинцев финансирует бельгийская сторона. В обмен на это местные врачи получают опыт работы с огнестрельными ранениями.

АП

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