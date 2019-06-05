ЦИК сформировала все окружные избирательные комиссии

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Среда, 5 июня 2019, 19:23

Центральная избирательная комиссия сформировала все 199 кружных избирательных комиссий на внеочередные выборы Верховной Рады 21 июля.

Об этом сообщает в Facebook гражданская сеть "Опора".

По ее данным, почти все парламентские партии делегировали свои кандидатуры во все ОИК, только "Самопомич" внесла свои кандидатуры в состав 184 ОИК из 199-ти.

В сети напоминают, что к основным полномочиям окружкома относится установление итогов голосования в пределах одномандатного избирательного округа, создание специальных участков на временной основе и регистрация официальных наблюдателей.

Украинская правда

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Темы: виборы Верховная Рада ЦИК


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