ЦИК сформировала все окружные избирательные комиссии

Центральная избирательная комиссия сформировала все 199 кружных избирательных комиссий на внеочередные выборы Верховной Рады 21 июля.

Об этом сообщает в Facebook гражданская сеть "Опора".

По ее данным, почти все парламентские партии делегировали свои кандидатуры во все ОИК, только "Самопомич" внесла свои кандидатуры в состав 184 ОИК из 199-ти.

В сети напоминают, что к основным полномочиям окружкома относится установление итогов голосования в пределах одномандатного избирательного округа, создание специальных участков на временной основе и регистрация официальных наблюдателей.

В целом же наибольшее количество кандидатур в состав ОИК делегировали "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (309 человек), "Радикальная партия Олега Ляшко" (307 человек), "Народный фронт" (305 человек), "Батькивщина" (300 человек) и "Оппозиционный блок" (290 человек).

По информации "Опоры", все окружные избирательные комиссии были образованы в максимальном составе (18 человек) и всего в состав ОИК включено 3 582 человека (из которых 59% - женщины).