Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦИК сформировала все окружные избирательные комиссии

Среда, 5 июня 2019, 19:23

Центральная избирательная комиссия сформировала все 199 кружных избирательных комиссий на внеочередные выборы Верховной Рады 21 июля.

Об этом сообщает в Facebook гражданская сеть "Опора".

По ее данным, почти все парламентские партии делегировали свои кандидатуры во все ОИК, только "Самопомич" внесла свои кандидатуры в состав 184 ОИК из 199-ти.

В сети напоминают, что к основным полномочиям окружкома относится установление итогов голосования в пределах одномандатного избирательного округа, создание специальных участков на временной основе и регистрация официальных наблюдателей.

В целом же наибольшее количество кандидатур в состав ОИК делегировали "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (309 человек), "Радикальная партия Олега Ляшко" (307 человек), "Народный фронт" (305 человек), "Батькивщина" (300 человек) и "Оппозиционный блок" (290 человек).

 

По информации "Опоры", все окружные избирательные комиссии были образованы в максимальном составе (18 человек) и всего в состав ОИК включено 3 582 человека (из которых 59% - женщины).

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыВерховная РадаЦИК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: