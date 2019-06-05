В ГПУ говорят, что обыски в Доме футбола не связаны с сыном Луценко
Среда, 5 июня 2019, 19:25
В Генеральной прокуратуре отрицают причастность сына Юрия Луценко к деятельности Украинской ассоциации футбола, где 5 июня проводились обыски по делу о возможных злоупотреблениях на закупках.
Об этом "Украинской правде" сказала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.
"Это полный бред", - сказала она.
В качестве аргумента Сарган приводит тот факт, что разрешение на обыск в вышеуказанном деле Соломенский районный суд Киева дал по ходатайству самого генпрокурора Юрия Луценко.
Сарган также заявляет, что упомянутый в новости "Украинской правды" Денис Морозенко не входит в близкое окружение сына генпрокурора - Александра, и его назначению на должность ФФУ в 2015 году Луценко не способствовал.
Напомним:
- Источник УП сообщил, что к возможным злоупотреблениям на закупках для строительства футбольных полей с искусственным покрытием, которое расследует НАБУ, может быть причастен экс-заместитель начальника аналитического отдела Департамента развития ФФУ Денис Морозенко.
- По словам собеседника УП, Морозенко входит в близкое окружение сына генпрокурора - Александра. Источник УП утверждает, что назначение Морозенко на должность ФФУ в 2015 году произошло при содействии нынешнего генерального прокурора Юрия Луценко.
- 5 июня детективы Национального антикоррупционного бюро согласно постановлению суда проводили обыски в здании "Украинской ассоциации футбола".
- НАБУ начало расследование о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей после расследования журналистов, в котором фигурировал глава ФФУ Андрей Павелко.
Украинская правда