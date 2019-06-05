В ГПУ говорят, что обыски в Доме футбола не связаны с сыном Луценко

В Генеральной прокуратуре отрицают причастность сына Юрия Луценко к деятельности Украинской ассоциации футбола, где 5 июня проводились обыски по делу о возможных злоупотреблениях на закупках.

Об этом "Украинской правде" сказала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

"Это полный бред", - сказала она.

В качестве аргумента Сарган приводит тот факт, что разрешение на обыск в вышеуказанном деле Соломенский районный суд Киева дал по ходатайству самого генпрокурора Юрия Луценко.

Сарган также заявляет, что упомянутый в новости "Украинской правды" Дмитрий Морозенко не входит в близкое окружение сына генпрокурора - Александра, и его назначению на должность ФФУ в 2015 году Луценко не способствовал.

Напомним: