В ГПУ говорят, что обыски в Доме футбола не связаны с сыном Луценко

207 просмотров
Среда, 5 июня 2019, 19:25

В Генеральной прокуратуре отрицают причастность сына Юрия Луценко к деятельности Украинской ассоциации футбола, где 5 июня проводились обыски по делу о возможных злоупотреблениях на закупках.

Об этом "Украинской правде" сказала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

"Это полный бред", - сказала она.

В качестве аргумента Сарган приводит тот факт, что разрешение на обыск в вышеуказанном деле Соломенский районный суд Киева дал по ходатайству самого генпрокурора Юрия Луценко.

 

Сарган также заявляет, что упомянутый в новости "Украинской правды" Дмитрий Морозенко не входит в близкое окружение сына генпрокурора - Александра, и его назначению на должность ФФУ в 2015 году Луценко не способствовал.

Напомним:

  • Источник УП сообщил, что к возможным злоупотреблениям на закупках для строительства футбольных полей с искусственным покрытием, которое расследует НАБУ, может быть причастен экс-заместитель начальника аналитического отдела Департамента развития ФФУ Денис Морозенко.
  • По словам собеседника УП, Морозенко входит в близкое окружение сына генпрокурора - Александра. Источник УП утверждает, что назначение Морозенко на должность ФФУ в 2015 году произошло при содействии нынешнего генерального прокурора Юрия Луценко.
  • 5 июня детективы Национального антикоррупционного бюро согласно постановлению суда проводили обыски в здании "Украинской ассоциации футбола".
  • НАБУ начало расследование о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей после расследования журналистов, в котором фигурировал глава ФФУ Андрей Павелко.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Генпрокуратура НАБУ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Замы генпрокурора и нардеп помогли мошеннику инсценировать смерть – СМИ 4 июня 2019, 15:23
Генпрокуратура возьмется за Трубу 3 июня 2019, 16:07
Мошенники подделывали лекарства для онкобольных: трое задержаны, фальсификат на миллионы изъят 1 июня 2019, 11:36
Все новости
Главные новости
В Минске рассмотрят предложение Кучмы снять блокаду с ОРДЛО
Медведчук заявил, что будет вести переговоры по Донбассу и дальше
Цеголко обвинил Зеленского в плагиате речи Порошенко
Зеленский: Украина в ЕС - это смерть имперского проекта РФ
Все новости
здоровье

6 хороших привычек, которыми не стоит злоупотреблять

Дети

Чтобы дети были счастливы, здоровыми и успешными: гид для родителей

18+

10 мифов о сексе, в которые вы до сих пор верите

Поиск по сайту
Архив
Весь архів